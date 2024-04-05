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Андрей Чибис - биография - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Андрей Чибис - биография
Андрей Чибис - биография - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Андрей Чибис - биография
Губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары (Чувашия). РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T08:59
2024-04-05T09:03
андрей чибис
биография
справка
россия
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Губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары (Чувашия).В 2001 году окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности "юриспруденция". Кандидат юридических наук.В 2000 году создал и возглавил консалтинговую компанию, занимался адвокатской практикой.С 2004 по 2005 год был советником губернатора Рязанской области, затем начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии.С 2006 по 2007 год работал заместителем директора департамента строительства – начальником отдела сопровождения Национального проекта "Доступное жилье" Министерства регионального развития РФ.В конце 2007 года Чибис возглавил управление развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.В 2008-2011 годах был председателем совета директоров, членом правления, директором по правовым и корпоративным вопросам ОАО "Российские коммунальные системы".С 2011 по 2012 год – исполнительный директор Института социально-экономических и политических исследований.В 2013-2019 годах Чибис занимал пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.Одновременно с сентября 2014 года являлся главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации.21 марта 2019 года Андрей Чибис был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.8 сентября 2019 года Чибис был избран губернатором Мурманской области, получив поддержку 60,07% избирателей. 27 сентября 2019 года официально вступил в должность губернатора Мурманской области.4 апреля 2024 года Андрей Чибис получил ранение при нападении в городе Апатиты. По информации пресс-службы губернатора Мурманской области, на выходе из ДК к нему подбежал мужчина и нанес ножевое ранение. Перед нападением губернатор встречался с местными жителями. В зале городского дворца культуры присутствовали более 300 человек. Охранявший общественный порядок офицер Росгвардии применил табельное оружие и ранил нападавшего, а затем задержал его.Андрей Чибис – действительный государственный советник РФ 3 класса (2015).Награжден Орденом Дружбы (2023).Имеет Благодарность правительства РФ (2013).
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андрей чибис, биография, справка, россия
Андрей Чибис - биография

Биография Андрея Чибиса - справка

08:59 05.04.2024 (обновлено: 09:03 05.04.2024)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкАндрей Чибис, губернатор Мурманской области
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары (Чувашия).
В 2001 году окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности "юриспруденция". Кандидат юридических наук.
В 2000 году создал и возглавил консалтинговую компанию, занимался адвокатской практикой.
С 2004 по 2005 год был советником губернатора Рязанской области, затем начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии.
С 2006 по 2007 год работал заместителем директора департамента строительства – начальником отдела сопровождения Национального проекта "Доступное жилье" Министерства регионального развития РФ.
В конце 2007 года Чибис возглавил управление развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
В 2008-2011 годах был председателем совета директоров, членом правления, директором по правовым и корпоративным вопросам ОАО "Российские коммунальные системы".
С 2011 по 2012 год – исполнительный директор Института социально-экономических и политических исследований.
В 2013-2019 годах Чибис занимал пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Одновременно с сентября 2014 года являлся главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации.
21 марта 2019 года Андрей Чибис был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.
8 сентября 2019 года Чибис был избран губернатором Мурманской области, получив поддержку 60,07% избирателей. 27 сентября 2019 года официально вступил в должность губернатора Мурманской области.
4 апреля 2024 года Андрей Чибис получил ранение при нападении в городе Апатиты. По информации пресс-службы губернатора Мурманской области, на выходе из ДК к нему подбежал мужчина и нанес ножевое ранение. Перед нападением губернатор встречался с местными жителями. В зале городского дворца культуры присутствовали более 300 человек. Охранявший общественный порядок офицер Росгвардии применил табельное оружие и ранил нападавшего, а затем задержал его.
Андрей Чибис – действительный государственный советник РФ 3 класса (2015).
Награжден Орденом Дружбы (2023).
Имеет Благодарность правительства РФ (2013).
 
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