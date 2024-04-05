https://crimea.ria.ru/20240405/pervye-slova-gubernatora-chibisa-posle-napadeniya-i-operatsii-1136300518.html

Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции

Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя, будет восстанавливаться и "дальше в бой". РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T08:37

2024-04-05T08:37

2024-04-05T08:55

андрей чибис

происшествия

россия

общество

мурманская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя, будет восстанавливаться и "дальше в бой".На губернатора Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе. Прокуратура сообщила, что на губернатора напал житель Апатитов. Предположительно напавший на Чибиса мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.

https://crimea.ria.ru/20240405/napavshiy-na-andreya-chibisa-rasskazal-o-prichine-napadeniya---sledkom-1136299987.html

россия

мурманская область

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андрей чибис, происшествия, россия, общество, мурманская область