https://crimea.ria.ru/20240405/pervye-slova-gubernatora-chibisa-posle-napadeniya-i-operatsii-1136300518.html
Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции
Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя, будет восстанавливаться и "дальше в бой". РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T08:37
2024-04-05T08:37
2024-04-05T08:55
андрей чибис
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя, будет восстанавливаться и "дальше в бой".На губернатора Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе. Прокуратура сообщила, что на губернатора напал житель Апатитов. Предположительно напавший на Чибиса мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.
https://crimea.ria.ru/20240405/napavshiy-na-andreya-chibisa-rasskazal-o-prichine-napadeniya---sledkom-1136299987.html
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андрей чибис, происшествия, россия, общество, мурманская область
Материал дополняется
Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции
Чибис после операции пришел в себя: буду восстанавливаться и дальше в бой
08:37 05.04.2024 (обновлено: 08:55 05.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя, будет восстанавливаться и "дальше в бой".
"Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро и четко, и правильно. И, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное! Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой - только вперед! Все будет хорошо", - сказал Чибис в Telegram-канале.
На губернатора Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами.
Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе.
Прокуратура сообщила, что на губернатора напал житель Апатитов. Предположительно напавший на Чибиса мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.