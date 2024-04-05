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Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции
Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя, будет восстанавливаться и "дальше в бой". РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T08:37
2024-04-05T08:55
андрей чибис
происшествия
россия
общество
мурманская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя, будет восстанавливаться и "дальше в бой".На губернатора Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе. Прокуратура сообщила, что на губернатора напал житель Апатитов. Предположительно напавший на Чибиса мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.
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андрей чибис, происшествия, россия, общество, мурманская область
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Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции

Чибис после операции пришел в себя: буду восстанавливаться и дальше в бой

08:37 05.04.2024 (обновлено: 08:55 05.04.2024)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя, будет восстанавливаться и "дальше в бой".
"Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро и четко, и правильно. И, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное! Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой - только вперед! Все будет хорошо", - сказал Чибис в Telegram-канале.
На губернатора Чибиса напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами.
Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса – тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе.
Прокуратура сообщила, что на губернатора напал житель Апатитов. Предположительно напавший на Чибиса мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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Напавший с ножом на губернатора Чибиса рассказал о причине нападения - СК
 
Андрей ЧибисПроисшествияРоссияОбществоМурманская область
 
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Заголовок открываемого материала
08:59Биография Андрея Чибиса
08:37Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции
08:30Напавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
08:09Фото людей с флагом Украины найдены в телефоне боевика из "Крокуса"
07:59Напавший с ножом на губернатора Чибиса рассказал о причине нападения - СК
07:47Пригородные районы Часова Яра в ДНР под контролем России
07:4453 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России
07:38Что известно о напавшем на губернатора Мурманской области мужчине
07:32Для Украины наступает критический момент - глава офиса Зеленского
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00:01Кратковременный дождь: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 5 апреля
23:59В ходе пресечения нападения на Андрея Чибиса нападавший также был ранен
23:19Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранен в результате нападения
23:02Главное за день: 4 апреля
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