https://crimea.ria.ru/20240405/napavshemu-na-andreya-chibisa-muzhchine-grozit-do-20-let-lisheniya-svobody-1136300376.html

Напавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы

Напавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Напавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы

Напавшему на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса грозит до 20 лет заключения. Об этом сообщили в областной прокуратуре. РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T08:30

2024-04-05T08:30

2024-04-05T08:57

андрей чибис

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Напавшему на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса грозит до 20 лет заключения. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Следствием установлено, что 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит прием граждан города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии. Дальнейшее расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры области.В настоящее время Чибис прооперирован и уже пришел в себя. Он выразил благодарность врачам, которые спасли ему жизнь, а также жителям региона – за поддержку.Нападение на Андрея Чибиса произошло в четверг 4 апреля. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен, сообщили в СК РФ. Возбуждено уголовное дело.На допросе задержанный признался, что мотивом нападения на губернатора стала личная неприязнь. Следствие установило, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений.

https://crimea.ria.ru/20240405/napavshiy-na-andreya-chibisa-rasskazal-o-prichine-napadeniya---sledkom-1136299987.html

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андрей чибис, мурманская область, генеральная прокуратура россии, россия, новости, общество, происшествия