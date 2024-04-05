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Напавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Напавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
Напавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Напавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
Напавшему на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса грозит до 20 лет заключения. Об этом сообщили в областной прокуратуре. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T08:30
2024-04-05T08:57
андрей чибис
мурманская область
генеральная прокуратура россии
россия
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Напавшему на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса грозит до 20 лет заключения. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Следствием установлено, что 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит прием граждан города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии. Дальнейшее расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры области.В настоящее время Чибис прооперирован и уже пришел в себя. Он выразил благодарность врачам, которые спасли ему жизнь, а также жителям региона – за поддержку.Нападение на Андрея Чибиса произошло в четверг 4 апреля. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен, сообщили в СК РФ. Возбуждено уголовное дело.На допросе задержанный признался, что мотивом нападения на губернатора стала личная неприязнь. Следствие установило, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений.
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андрей чибис, мурманская область, генеральная прокуратура россии, россия, новости, общество, происшествия
Напавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы

Напавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы

08:30 05.04.2024 (обновлено: 08:57 05.04.2024)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Напавшему на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса грозит до 20 лет заключения. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя города Апатиты уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности)", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит прием граждан города, нанес ему удар ножом в живот.
После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии.
"За совершение указанного преступления в качестве наиболее строгого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", – уточнили в ведомстве.
Дальнейшее расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры области.
В настоящее время Чибис прооперирован и уже пришел в себя. Он выразил благодарность врачам, которые спасли ему жизнь, а также жителям региона – за поддержку.
"Сейчас буду восстанавливаться. И дальше – в бой", – сказал Чибис в видеообращении.
Нападение на Андрея Чибиса произошло в четверг 4 апреля. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен, сообщили в СК РФ. Возбуждено уголовное дело.
На допросе задержанный признался, что мотивом нападения на губернатора стала личная неприязнь. Следствие установило, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений.
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Андрей ЧибисМурманская областьГенеральная прокуратура РоссииРоссияНовостиОбществоПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
08:59Биография Андрея Чибиса
08:37Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции
08:30Напавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
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07:59Напавший с ножом на губернатора Чибиса рассказал о причине нападения - СК
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