https://crimea.ria.ru/20241028/na-ukraine-predali-podvig-predkov-radi-evropeyskoy-balandy--konstantinov-1141393748.html

На Украине предали подвиг предков ради европейской баланды – Константинов

На Украине предали подвиг предков ради европейской баланды – Константинов - РИА Новости Крым, 28.10.2024

На Украине предали подвиг предков ради европейской баланды – Константинов

Захватившие власть на Украине националисты предали подвиг своих предков, освободивших эту землю от оккупантов 80 лет назад, ради "жирного куска европейской... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T09:49

2024-10-28T09:49

2024-10-28T09:49

украина

история

великая отечественная война

владимир константинов

крым

национализм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Захватившие власть на Украине националисты предали подвиг своих предков, освободивших эту землю от оккупантов 80 лет назад, ради "жирного куска европейской баланды". Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в 80-ю годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.По словам политика, "за десять лет отщепенцы, захватившие власть на Украине в результате государственного переворота, сдали Западу все: землю, которую веками обустраивали и защищали их предки, культурные и исторические ценности, продали свою идентичность"."Теперь они толпами отправляют на фронт пушечное мясо — украинцев, которые должны сражаться за те идеи, которые 80 лет назад загнали в могилу их предки", - констатировал спикер крымского парламента.Константинов также выразил уверенность, что неонацизм на Украине "будет искоренен так, чтобы нашим потомкам не пришлось вновь освобождать от нее нашу землю".Военные действия во время Второй мировой войны проходили на территории Украины в течение 40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до конца октября 1944 года.Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск. За этот период Красная армия провела 15 наступательных операций – 11 стратегических и четыре фронтовых. Наиболее значимые из них: Белгородско-Харьковская, Донбасская, Битва за Днепр, Днепровско-Карпатская, Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская.28 октября 1944 года в Карпатах завершилось наступление четырех советских фронтов, получившее в послевоенной отечественной историографии термин девятого сталинского удара 1944 года. Советские войска вышли на современные рубежи Украины.По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибли около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.С 2009 года День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается официально.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная войнаКак с немецкими бомбами на Крым обрушилась войнаВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, история, великая отечественная война, владимир константинов, крым, национализм