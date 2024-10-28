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В 11 провальных атаках ВСУ в Курской области ликвидированы 350 боевиков - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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В 11 провальных атаках ВСУ в Курской области ликвидированы 350 боевиков
В 11 провальных атаках ВСУ в Курской области ликвидированы 350 боевиков - РИА Новости Крым, 28.10.2024
В 11 провальных атаках ВСУ в Курской области ликвидированы 350 боевиков
Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали более 350 боевиков и троих взяли в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T14:16
2024-10-28T14:24
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали более 350 боевиков и троих взяли в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" отразили семь контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка, также сорваны четыре попытки контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Александрия, Дарьино и Плехово. В результате противник потерял до 80 человек убитыми и ранеными.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на американском Stryker 8 раз попытались атаковать Курскую областьНовости СВО – на фронтах ликвидированы еще 2 тысячи украинских боевиковРоссийские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В 11 провальных атаках ВСУ в Курской области ликвидированы 350 боевиков

11 контратак украинских боевиков в Курской области сорвала армия России за сутки

14:16 28.10.2024 (обновлено: 14:24 28.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области.
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали более 350 боевиков и троих взяли в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены семь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий, из них пять самоходных артиллерийских установок Paladin, три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен", – говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Север" отразили семь контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка, также сорваны четыре попытки контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Александрия, Дарьино и Плехово. В результате противник потерял до 80 человек убитыми и ранеными.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 27 530 военнослужащих, 177 танков, 98 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США", – уточнили в военном ведомстве РФ.

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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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