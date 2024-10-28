https://crimea.ria.ru/20241028/11-provalnykh-kontratak-v-kurskoy-oblasti-likvidirovany-350-boevikov-vsu-1141404340.html

В 11 провальных атаках ВСУ в Курской области ликвидированы 350 боевиков

В 11 провальных атаках ВСУ в Курской области ликвидированы 350 боевиков - РИА Новости Крым, 28.10.2024

В 11 провальных атаках ВСУ в Курской области ликвидированы 350 боевиков

Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали более 350 боевиков и троих взяли в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T14:16

2024-10-28T14:16

2024-10-28T14:24

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

россия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140466729_0:303:3072:2031_1920x0_80_0_0_7c6f5a8b029974b5517e3e9fa7819234.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали более 350 боевиков и троих взяли в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" отразили семь контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка, также сорваны четыре попытки контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Александрия, Дарьино и Плехово. В результате противник потерял до 80 человек убитыми и ранеными.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на американском Stryker 8 раз попытались атаковать Курскую областьНовости СВО – на фронтах ликвидированы еще 2 тысячи украинских боевиковРоссийские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области

курская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу