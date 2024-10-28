https://crimea.ria.ru/20241028/novosti-svo--na-frontakh-likvidirovany-esche-2-tysyachi-ukrainskikh-boevikov-1141399569.html

Новости СВО – на фронтах ликвидированы еще 2 тысячи украинских боевиков

Новости СВО – на фронтах ликвидированы еще 2 тысячи украинских боевиков - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Новости СВО – на фронтах ликвидированы еще 2 тысячи украинских боевиков

Потери ВСУ за сутки на всех направлениях спецоперации превысили 2000 боевиков, также разбиты вражеские вооружения, техника и склады боеприпасов, следует из... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T12:57

2024-10-28T12:57

2024-10-28T14:07

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки на всех направлениях спецоперации превысили 2000 боевиков, также разбиты вражеские вооружения, техника и склады боеприпасов, следует из сводки Минобороны в понедельник.В зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, орудие "Гиацинт" и гаубица Д-30.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Отражены три контратаки, разбиты свыше 570 боевиков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, шесть пикапов, САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и британское орудие L-119.Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили три контратаки. Потери противника - свыше 665 военнослужащих, 14 автомобилей, гаубица Д-30, американские гаубица М198 и четыре орудия М119, полевой склад боеприпасов.Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку, уничтожили до 115 украинских солдат, танк, семь автомобилей, французскую САУ Caesar, американские гаубицу М198 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Бойцы "Днепра" уничтожили до 60-ти военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей и орудие Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Центр" отразили 11 контратак, ликвидировали более 520 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и две Д-30, два орудия Д-20, израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR, и, как сообщалось, освободили населенный пункт Цукурино в Донбассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241028/ukraina-mozhet-poteryat-podderzhku-ssha-v-sluchae-pobedy-trampa--smi-1141399401.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу