https://crimea.ria.ru/20241028/v-kirovskom-rayone-kryma-izbrali-glavu-administratsii-1141398653.html

В Кировском районе Крыма избрали главу администрации

В Кировском районе Крыма избрали главу администрации - РИА Новости Крым, 28.10.2024

В Кировском районе Крыма избрали главу администрации

Главой администрации Кировского района Крыма избрана Елена Янчукова, занимающая этот пост с 2017 года. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T13:55

2024-10-28T13:55

2024-10-28T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Главой администрации Кировского района Крыма избрана Елена Янчукова, занимающая этот пост с 2017 года. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в понедельник, сообщили РИА Новости Крым в администрации.В конкурсе на должность главы администрации района, который проходил в понедельник, приняли участие три кандидата – Елена Янчукова, ее заместитель, главный архитектор района Анатолий Сычев и начальник отдела образования, науки, молодежи и спорта администрации Ирина Тигиева.В финал конкурса вышли Елена Янчукова и Ирина Тигиева.На сессии депутаты райсовета поддержали кандидатуру действующего главы администрации. Она приступит к исполнениям обязанностей с 5 ноября.Елена Янчукова возглавляет администрацию Кировского района с октября 2017 года. До этого она на протяжении трех лет возглавляла сельский совет и администрацию Первомайского сельского поселения в Кировском районе.Ранее в Ялте депутаты горсовета избрали главой местной администрации Янину Павленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрацииВ Керчи назначен новый глава администрацииВ Симферополе выбрали главу администрации

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