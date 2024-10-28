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В Кировском районе Крыма избрали главу администрации - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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В Кировском районе Крыма избрали главу администрации
В Кировском районе Крыма избрали главу администрации - РИА Новости Крым, 28.10.2024
В Кировском районе Крыма избрали главу администрации
Главой администрации Кировского района Крыма избрана Елена Янчукова, занимающая этот пост с 2017 года. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T13:55
2024-10-28T13:55
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
кировский район крыма
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Главой администрации Кировского района Крыма избрана Елена Янчукова, занимающая этот пост с 2017 года. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в понедельник, сообщили РИА Новости Крым в администрации.В конкурсе на должность главы администрации района, который проходил в понедельник, приняли участие три кандидата – Елена Янчукова, ее заместитель, главный архитектор района Анатолий Сычев и начальник отдела образования, науки, молодежи и спорта администрации Ирина Тигиева.В финал конкурса вышли Елена Янчукова и Ирина Тигиева.На сессии депутаты райсовета поддержали кандидатуру действующего главы администрации. Она приступит к исполнениям обязанностей с 5 ноября.Елена Янчукова возглавляет администрацию Кировского района с октября 2017 года. До этого она на протяжении трех лет возглавляла сельский совет и администрацию Первомайского сельского поселения в Кировском районе.Ранее в Ялте депутаты горсовета избрали главой местной администрации Янину Павленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрацииВ Керчи назначен новый глава администрацииВ Симферополе выбрали главу администрации
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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, кировский район крыма, новости крыма, крым, елена янчукова
В Кировском районе Крыма избрали главу администрации

Главой администрации Кировского района Крыма переизбрали Елену Янчукову

13:55 28.10.2024
 
© Соцсети Елены ЯнчуковойГлава администрации Кировского района Крыма Елена Янчукова
Глава администрации Кировского района Крыма Елена Янчукова
© Соцсети Елены Янчуковой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Главой администрации Кировского района Крыма избрана Елена Янчукова, занимающая этот пост с 2017 года. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в понедельник, сообщили РИА Новости Крым в администрации.
В конкурсе на должность главы администрации района, который проходил в понедельник, приняли участие три кандидата – Елена Янчукова, ее заместитель, главный архитектор района Анатолий Сычев и начальник отдела образования, науки, молодежи и спорта администрации Ирина Тигиева.
В финал конкурса вышли Елена Янчукова и Ирина Тигиева.
На сессии депутаты райсовета поддержали кандидатуру действующего главы администрации. Она приступит к исполнениям обязанностей с 5 ноября.
Елена Янчукова возглавляет администрацию Кировского района с октября 2017 года. До этого она на протяжении трех лет возглавляла сельский совет и администрацию Первомайского сельского поселения в Кировском районе.
Ранее в Ялте депутаты горсовета избрали главой местной администрации Янину Павленко.
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Кадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиКировский район КрымаНовости КрымаКрымЕлена Янчукова
 
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