https://crimea.ria.ru/20241028/prosche-grabit-dlya-chego-na-ukraine-vytravlivayut-pamyat-o-voyne-1141408117.html

"Проще грабить": для чего на Украине вытравливают память о войне

"Проще грабить": для чего на Украине вытравливают память о войне - РИА Новости Крым, 28.10.2024

"Проще грабить": для чего на Украине вытравливают память о войне

Власти независимой Украины последовательно вытравливают память о Великой Отечественной войне и переписывают ее историю ради того, чтобы легче было грабить... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T16:07

2024-10-28T16:07

2024-10-28T16:39

эксклюзивы риа новости крым

мнения

игорь шишкин

политика

история

великая отечественная война

украина

европа

миграционная политика

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141408005_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a09dabef5685b1f9a10519a163bd524.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Власти независимой Украины последовательно вытравливают память о Великой Отечественной войне и переписывают ее историю ради того, чтобы легче было грабить простой народ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Института стран СНГ, историк и политолог Игорь Шишкин в 80-ю годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.Историк отметил, что все украинские президенты, от Леонида Кучмы до Владимира Зеленского, в той или иной степени и с разной интенсивностью либо напрямую воевали с памятью о войне, либо молчаливо потакали соответствующей деятельности националистических организаций, не мешая им "работать" в этом направлении.В свою очередь, цель вытравить память о подвиге советских воинов в европейских странах, по мнению политолога, продиктована стремлением оправдать поход своих предков на Советский Союз."Практически вся континентальная Европа во главе с Гитлером участвовала в нашествии. Они не просто хотят снять с себя ответственность за миллионы жертв, а показать, что жертвы – они сами. Отсюда попытки приравнять ответственность Советского Союза и Третьего рейха за развязывание Второй мировой войны. Не только для того, чтобы внушить гражданам ЕС, что Россия - враг, а объяснить, что их дедушки правильно делали, когда отправились войной на СССР", – пояснил Шишкин.В то же время, по мнению эксперта, в украинском обществе "точка невозврата" в аспекте вытравливания памяти о Великой Отечественной войне и ее героях еще не пройдена. Хотя для того, чтобы изменить эту ситуацию, придется приложить колоссальные усилия.Военные действия во время Второй мировой войны проходили на территории Украины в течение 40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до конца октября 1944 года.Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск. За этот период Красная армия провела 15 наступательных операций – 11 стратегических и четыре фронтовых. Наиболее значимые из них: Белгородско-Харьковская, Донбасская, Битва за Днепр, Днепровско-Карпатская, Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская.28 октября 1944 года в Карпатах завершилось наступление четырех советских фронтов, получившее в послевоенной отечественной историографии термин девятого сталинского удара 1944 года. Советские войска вышли на современные рубежи Украины.По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.С 2009 года День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается официально.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная войнаКак с немецкими бомбами на Крым обрушилась войнаВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму

https://crimea.ria.ru/20241028/kiev-pytaetsya-ukrainizirovat-podvig-sovetskogo-soldata--aksenov-1141392329.html

украина

европа

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шишкин, политика, история, великая отечественная война, украина, европа, миграционная политика, память, россия