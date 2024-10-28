Рейтинг@Mail.ru
"Проще грабить": для чего на Украине вытравливают память о войне - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241028/prosche-grabit-dlya-chego-na-ukraine-vytravlivayut-pamyat-o-voyne-1141408117.html
"Проще грабить": для чего на Украине вытравливают память о войне
"Проще грабить": для чего на Украине вытравливают память о войне - РИА Новости Крым, 28.10.2024
"Проще грабить": для чего на Украине вытравливают память о войне
Власти независимой Украины последовательно вытравливают память о Великой Отечественной войне и переписывают ее историю ради того, чтобы легче было грабить... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T16:07
2024-10-28T16:39
эксклюзивы риа новости крым
мнения
игорь шишкин
политика
история
великая отечественная война
украина
европа
миграционная политика
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141408005_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a09dabef5685b1f9a10519a163bd524.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Власти независимой Украины последовательно вытравливают память о Великой Отечественной войне и переписывают ее историю ради того, чтобы легче было грабить простой народ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Института стран СНГ, историк и политолог Игорь Шишкин в 80-ю годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.Историк отметил, что все украинские президенты, от Леонида Кучмы до Владимира Зеленского, в той или иной степени и с разной интенсивностью либо напрямую воевали с памятью о войне, либо молчаливо потакали соответствующей деятельности националистических организаций, не мешая им "работать" в этом направлении.В свою очередь, цель вытравить память о подвиге советских воинов в европейских странах, по мнению политолога, продиктована стремлением оправдать поход своих предков на Советский Союз."Практически вся континентальная Европа во главе с Гитлером участвовала в нашествии. Они не просто хотят снять с себя ответственность за миллионы жертв, а показать, что жертвы – они сами. Отсюда попытки приравнять ответственность Советского Союза и Третьего рейха за развязывание Второй мировой войны. Не только для того, чтобы внушить гражданам ЕС, что Россия - враг, а объяснить, что их дедушки правильно делали, когда отправились войной на СССР", – пояснил Шишкин.В то же время, по мнению эксперта, в украинском обществе "точка невозврата" в аспекте вытравливания памяти о Великой Отечественной войне и ее героях еще не пройдена. Хотя для того, чтобы изменить эту ситуацию, придется приложить колоссальные усилия.Военные действия во время Второй мировой войны проходили на территории Украины в течение 40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до конца октября 1944 года.Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск. За этот период Красная армия провела 15 наступательных операций – 11 стратегических и четыре фронтовых. Наиболее значимые из них: Белгородско-Харьковская, Донбасская, Битва за Днепр, Днепровско-Карпатская, Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская.28 октября 1944 года в Карпатах завершилось наступление четырех советских фронтов, получившее в послевоенной отечественной историографии термин девятого сталинского удара 1944 года. Советские войска вышли на современные рубежи Украины.По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.С 2009 года День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается официально.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная войнаКак с немецкими бомбами на Крым обрушилась войнаВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
https://crimea.ria.ru/20241028/kiev-pytaetsya-ukrainizirovat-podvig-sovetskogo-soldata--aksenov-1141392329.html
украина
европа
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141408005_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1430ce4268ff5333f94cc0a195a0468d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, игорь шишкин, политика, история, великая отечественная война, украина, европа, миграционная политика, память, россия
"Проще грабить": для чего на Украине вытравливают память о войне

На Украине воюют с памятью о войне ради более удобного грабежа народа – политолог

16:07 28.10.2024 (обновлено: 16:39 28.10.2024)
 
© РИА Новости . СтрингерНационалисты в Киеве облили краской памятник генералу Ватутину
Националисты в Киеве облили краской памятник генералу Ватутину - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Власти независимой Украины последовательно вытравливают память о Великой Отечественной войне и переписывают ее историю ради того, чтобы легче было грабить простой народ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Института стран СНГ, историк и политолог Игорь Шишкин в 80-ю годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.
"Цель попыток стереть память о Великой Отечественной войне на Украине – превратить Россию во врага в глазах украинцев. Потому что память о Великой Победе объединяла народ в единое целое, а не разъединяла. А тем, кто в результате краха СССР получил на разграбление территории бывших союзных республик, чтобы не лишиться "охотничьих угодий", нужно было внушить своим новым подданным, что там, за новой границей, всегда враги", - сказал Шишкин.
Историк отметил, что все украинские президенты, от Леонида Кучмы до Владимира Зеленского, в той или иной степени и с разной интенсивностью либо напрямую воевали с памятью о войне, либо молчаливо потакали соответствующей деятельности националистических организаций, не мешая им "работать" в этом направлении.
В свою очередь, цель вытравить память о подвиге советских воинов в европейских странах, по мнению политолога, продиктована стремлением оправдать поход своих предков на Советский Союз.
"Практически вся континентальная Европа во главе с Гитлером участвовала в нашествии. Они не просто хотят снять с себя ответственность за миллионы жертв, а показать, что жертвы – они сами. Отсюда попытки приравнять ответственность Советского Союза и Третьего рейха за развязывание Второй мировой войны. Не только для того, чтобы внушить гражданам ЕС, что Россия - враг, а объяснить, что их дедушки правильно делали, когда отправились войной на СССР", – пояснил Шишкин.
В то же время, по мнению эксперта, в украинском обществе "точка невозврата" в аспекте вытравливания памяти о Великой Отечественной войне и ее героях еще не пройдена. Хотя для того, чтобы изменить эту ситуацию, придется приложить колоссальные усилия.

"Конечно, это иллюзия – считать, что стоит выключить телевизор и убрать оттуда бандеровскую пропаганду, и все моментально изменится. Предстоит большая тяжелая работа, если мы не хотим извечной войны на наших юго-восточных границах. Но это не значит, что эту работу не нужно делать. То, что сделано руками людей, руками людей может быть изменено", - полагает Шишкин.

Военные действия во время Второй мировой войны проходили на территории Украины в течение 40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до конца октября 1944 года.
Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск. За этот период Красная армия провела 15 наступательных операций – 11 стратегических и четыре фронтовых. Наиболее значимые из них: Белгородско-Харьковская, Донбасская, Битва за Днепр, Днепровско-Карпатская, Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская.
28 октября 1944 года в Карпатах завершилось наступление четырех советских фронтов, получившее в послевоенной отечественной историографии термин девятого сталинского удара 1944 года. Советские войска вышли на современные рубежи Украины.
По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.
С 2009 года День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается официально.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная война
Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
08:42
Киев пытается "украинизировать" подвиг советского солдата – Аксенов
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияИгорь ШишкинПолитикаИсторияВеликая Отечественная войнаУкраинаЕвропаМиграционная политикаПамятьРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42В Верховном суде Крыма вынесен приговор двум друзьям за убийство товарища
17:13Диверсанты попытались прорваться через границу Брянской области
17:08Мозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в России
16:43Выручал товарищей в бою: в Севастополе простились с героем СВО Мамонтовым
16:27В Краснодаре мужчина выстрелил в местного жителя после наезда скутером
16:07"Проще грабить": для чего на Украине вытравливают память о войне
15:52ВСУ ударили по высотке в спальном районе Белгорода
15:43На Украине заблокировали канал RT
15:31ВСУ взорвали с дрона гражданскую машину в Курской области – погибли люди
15:16Работу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и Севастополе
15:01Крымский парламентарий Чебышев досрочно сложил мандат
14:48Путин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента
14:29В Севастополе вспоминают "Новороссийск" – линкор затонул 69 лет назад
14:16В 11 провальных атаках ВСУ в Курской области ликвидированы 350 боевиков
14:08Чтить семейные ценности: чему симферопольцев научили их бабушки и дедушки
13:55В Кировском районе Крыма избрали главу администрации
13:34В селе под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют людей
13:16В лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок
12:57Новости СВО – на фронтах ликвидированы еще 2 тысячи украинских боевиков
12:48Убийство таксистки и волнения в Коркино: полпред Жога сделал заявление
Лента новостейМолния