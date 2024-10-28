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ВСУ взорвали с дрона гражданскую машину в Курской области – погибли люди - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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ВСУ взорвали с дрона гражданскую машину в Курской области – погибли люди
ВСУ взорвали с дрона гражданскую машину в Курской области – погибли люди - РИА Новости Крым, 28.10.2024
ВСУ взорвали с дрона гражданскую машину в Курской области – погибли люди
Два молодых человека погибли в Курской области из-за атаки беспилотника – ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. Об этом в понедельник... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T15:31
2024-10-28T15:31
курская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Два молодых человека погибли в Курской области из-за атаки беспилотника – ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. Об этом в понедельник сообщил губернатора региона Алексей СмирновТрагедия произошла в Льговском районе области.Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.В минувшую пятницу украинские боевики также атаковали гражданские автомобили в Курской области. В результате множественные ранения получили два мирных жителя.21 октября в Белгородской области на участке дороги Черемошное — Октябрьский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадал мирный житель.Также украинский дрон догнал машину в районе села Черемошное Белгородской области, пострадали два человека. Еще один мужчина был ранен при обстреле Шебекино. Также в понедельник мирный житель был ранен при атаке на гражданскую машину в районе села Муром Шебекинского городского округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 11 провальных атаках ВСУ в Курской области ликвидированы 350 боевиковКопаем землянки и спасаем жизни – интервью с военным медикомВооруженная группа пыталась прорваться через границу в Брянской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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курская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ взорвали с дрона гражданскую машину в Курской области – погибли люди

При сбросе взрывчатки на гражданскую машину в Курской области погибли два человека

15:31 28.10.2024
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Два молодых человека погибли в Курской области из-за атаки беспилотника – ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. Об этом в понедельник сообщил губернатора региона Алексей Смирнов
Трагедия произошла в Льговском районе области.

"<…> украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства. Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте – полученные ранения были несовместимы с жизнью", – написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.
В минувшую пятницу украинские боевики также атаковали гражданские автомобили в Курской области. В результате множественные ранения получили два мирных жителя.
21 октября в Белгородской области на участке дороги Черемошное — Октябрьский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадал мирный житель.
Также украинский дрон догнал машину в районе села Черемошное Белгородской области, пострадали два человека. Еще один мужчина был ранен при обстреле Шебекино. Также в понедельник мирный житель был ранен при атаке на гражданскую машину в районе села Муром Шебекинского городского округа.
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Курская областьНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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