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ВСУ взорвали с дрона гражданскую машину в Курской области – погибли люди

ВСУ взорвали с дрона гражданскую машину в Курской области – погибли люди - РИА Новости Крым, 28.10.2024

ВСУ взорвали с дрона гражданскую машину в Курской области – погибли люди

Два молодых человека погибли в Курской области из-за атаки беспилотника – ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. Об этом в понедельник... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T15:31

2024-10-28T15:31

2024-10-28T15:31

курская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Два молодых человека погибли в Курской области из-за атаки беспилотника – ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. Об этом в понедельник сообщил губернатора региона Алексей СмирновТрагедия произошла в Льговском районе области.Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.В минувшую пятницу украинские боевики также атаковали гражданские автомобили в Курской области. В результате множественные ранения получили два мирных жителя.21 октября в Белгородской области на участке дороги Черемошное — Октябрьский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадал мирный житель.Также украинский дрон догнал машину в районе села Черемошное Белгородской области, пострадали два человека. Еще один мужчина был ранен при обстреле Шебекино. Также в понедельник мирный житель был ранен при атаке на гражданскую машину в районе села Муром Шебекинского городского округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 11 провальных атаках ВСУ в Курской области ликвидированы 350 боевиковКопаем землянки и спасаем жизни – интервью с военным медикомВооруженная группа пыталась прорваться через границу в Брянской области

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины)