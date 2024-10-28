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В Крыму возбудили уголовное дело после гибели троих подростков в ДТП

В Крыму возбудили уголовное дело после гибели троих подростков в ДТП - РИА Новости Крым, 28.10.2024

В Крыму возбудили уголовное дело после гибели троих подростков в ДТП

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели троих подростков в ДТП в Нижнегорском районе, сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T11:31

2024-10-28T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели троих подростков в ДТП в Нижнегорском районе, сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.Трагедия произошла накануне поздно вечером на дороге Нижнегорский – Белогорск. Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал.Следователи установят обстоятельства ДТП, основания управления несовершеннолетними транспортными средствами, а также дадут оценку действиям должностных лиц органов профилактики.Расследование уголовного дела находится на контроле руководства крымского главка СК.Ход расследования дела взял под контроль и прокурор Крыма Олег Камшилов, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Также надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части допуска подростков к управлению транспортными средствами.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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