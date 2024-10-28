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В Крыму возбудили уголовное дело после гибели троих подростков в ДТП
В Крыму возбудили уголовное дело после гибели троих подростков в ДТП - РИА Новости Крым, 28.10.2024
В Крыму возбудили уголовное дело после гибели троих подростков в ДТП
В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели троих подростков в ДТП в Нижнегорском районе, сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T11:31
2024-10-28T11:31
2024-10-28T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели троих подростков в ДТП в Нижнегорском районе, сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.Трагедия произошла накануне поздно вечером на дороге Нижнегорский – Белогорск. Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал.Следователи установят обстоятельства ДТП, основания управления несовершеннолетними транспортными средствами, а также дадут оценку действиям должностных лиц органов профилактики.Расследование уголовного дела находится на контроле руководства крымского главка СК.Ход расследования дела взял под контроль и прокурор Крыма Олег Камшилов, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Также надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части допуска подростков к управлению транспортными средствами.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дтп в крыму и севастополе, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, дети, новости крыма, крым
В Крыму возбудили уголовное дело после гибели троих подростков в ДТП
Полиция возбудила уголовное дело после гибели троих юношей в дорожной аварии в Крыму
11:31 28.10.2024 (обновлено: 11:37 28.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели троих подростков в ДТП в Нижнегорском районе, сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.
Трагедия произошла накануне поздно вечером на дороге Нижнегорский – Белогорск. Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли
, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал.
"Органами полиции по данному факту возбуждено уголовное дело. Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил руководителю Белогорского межрайонного следственного отдела принять материалы уголовного дела к производству и организовать дальнейшее его расследование в следственном отделе", - говорится в сообщении.
Следователи установят обстоятельства ДТП, основания управления несовершеннолетними транспортными средствами, а также дадут оценку действиям должностных лиц органов профилактики.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства крымского главка СК.
Ход расследования дела взял под контроль и прокурор Крыма Олег Камшилов, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Также надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части допуска подростков к управлению транспортными средствами.
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