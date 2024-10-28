https://crimea.ria.ru/20241028/nashel-ruzhe-i-ubil-soseda---zhitel-kryma-poydet-v-koloniyu-na-9-let-1141397591.html

Нашел ружье и убил соседа - житель Крыма пойдет в колонию на 9 лет

Нашел ружье и убил соседа - житель Крыма пойдет в колонию на 9 лет - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Нашел ружье и убил соседа - житель Крыма пойдет в колонию на 9 лет

46-летний житель поселка Партенит на Южном берегу Крыма отправится в колонию за убийство 60-летнего соседа из-за земельного спора, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T11:09

2024-10-28T11:09

2024-10-28T11:36

гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. 46-летний житель поселка Партенит на Южном берегу Крыма отправится в колонию за убийство 60-летнего соседа из-за земельного спора, сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ.По данным ведомства, преступление совершено 31 марта. Злоумышленник в маске спрятался в недостроенном помещении двора соседа и, дождавшись хозяина, дважды выстрелил в него из самодельного ружья.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, нарезное охотничье ружье с патронами фигурант нашел еще в 2021 году и хранил у себя дома. По статьям о незаконном хранении оружия и убийстве мужчина приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Также осужденный выплатит пострадавшей стороне два млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа по палате: в Крыму мужчина осужден на шесть летЗапер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в СевастополеПоджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, правосудие, приговор, крым, новости крыма, убийство