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Нашел ружье и убил соседа - житель Крыма пойдет в колонию на 9 лет - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Нашел ружье и убил соседа - житель Крыма пойдет в колонию на 9 лет
Нашел ружье и убил соседа - житель Крыма пойдет в колонию на 9 лет - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Нашел ружье и убил соседа - житель Крыма пойдет в колонию на 9 лет
46-летний житель поселка Партенит на Южном берегу Крыма отправится в колонию за убийство 60-летнего соседа из-за земельного спора, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T11:09
2024-10-28T11:36
гсу ск россии по крыму и севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. 46-летний житель поселка Партенит на Южном берегу Крыма отправится в колонию за убийство 60-летнего соседа из-за земельного спора, сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ.По данным ведомства, преступление совершено 31 марта. Злоумышленник в маске спрятался в недостроенном помещении двора соседа и, дождавшись хозяина, дважды выстрелил в него из самодельного ружья.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, нарезное охотничье ружье с патронами фигурант нашел еще в 2021 году и хранил у себя дома. По статьям о незаконном хранении оружия и убийстве мужчина приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Также осужденный выплатит пострадавшей стороне два млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа по палате: в Крыму мужчина осужден на шесть летЗапер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в СевастополеПоджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, правосудие, приговор, крым, новости крыма, убийство
Нашел ружье и убил соседа - житель Крыма пойдет в колонию на 9 лет

Житель поселка на ЮБК получил 9 лет за убийство соседа из-за земельного спора

11:09 28.10.2024 (обновлено: 11:36 28.10.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымЖитель поселка на ЮБК получил 9 лет за убийство соседа из-за земельного спора
Житель поселка на ЮБК получил 9 лет за убийство соседа из-за земельного спора
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. 46-летний житель поселка Партенит на Южном берегу Крыма отправится в колонию за убийство 60-летнего соседа из-за земельного спора, сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ.
По данным ведомства, преступление совершено 31 марта. Злоумышленник в маске спрятался в недостроенном помещении двора соседа и, дождавшись хозяина, дважды выстрелил в него из самодельного ружья.
"По заранее продуманному маршруту он удалился от места убийства, сменил одежду, разобрал ружье и спрятал все предметы в разных местах. Однако в результате кропотливой совместной работы следователей, следователей-криминалистов и коллег регионального уголовного розыска были найдены неопровержимые доказательства причастности мужчины к убийству знакомого", - сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, нарезное охотничье ружье с патронами фигурант нашел еще в 2021 году и хранил у себя дома. По статьям о незаконном хранении оружия и убийстве мужчина приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Также осужденный выплатит пострадавшей стороне два млн рублей.
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