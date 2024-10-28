Нашел ружье и убил соседа - житель Крыма пойдет в колонию на 9 лет
Житель поселка на ЮБК получил 9 лет за убийство соседа из-за земельного спора
11:09 28.10.2024 (обновлено: 11:36 28.10.2024)
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымЖитель поселка на ЮБК получил 9 лет за убийство соседа из-за земельного спора
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. 46-летний житель поселка Партенит на Южном берегу Крыма отправится в колонию за убийство 60-летнего соседа из-за земельного спора, сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ.
По данным ведомства, преступление совершено 31 марта. Злоумышленник в маске спрятался в недостроенном помещении двора соседа и, дождавшись хозяина, дважды выстрелил в него из самодельного ружья.
"По заранее продуманному маршруту он удалился от места убийства, сменил одежду, разобрал ружье и спрятал все предметы в разных местах. Однако в результате кропотливой совместной работы следователей, следователей-криминалистов и коллег регионального уголовного розыска были найдены неопровержимые доказательства причастности мужчины к убийству знакомого", - сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, нарезное охотничье ружье с патронами фигурант нашел еще в 2021 году и хранил у себя дома. По статьям о незаконном хранении оружия и убийстве мужчина приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Также осужденный выплатит пострадавшей стороне два млн рублей.
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