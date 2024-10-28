https://crimea.ria.ru/20241028/transportnaya-razvyazka-ogurets-v-sevastopole-postroena-na-tret-1141398129.html
Транспортная развязка "Огурец" в Севастополе построена на треть
Транспортная развязка "Огурец" в Севастополе построена на треть - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Транспортная развязка "Огурец" в Севастополе построена на треть
Строительная готовность крупной транспортной развязки "Огурец" в Севастополе составляет 35%, на данный момент готовится к запуску четвертый съезд. Об этом... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T11:46
2024-10-28T11:46
2024-10-28T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Строительная готовность крупной транспортной развязки "Огурец" в Севастополе составляет 35%, на данный момент готовится к запуску четвертый съезд. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.На сегодняшний день на четвертом съезде уже уложили асфальт и строят ливневые очистные сооружения. На втором съезде, ведущем в Балаклаву, идет выборка грунта и подготовка полотна. Также ведутся монолитные работы по строительству подпорной стены, добавил Развожаев.Двухуровневая развязка строится по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Она станет самой крупной и сложной в Севастополе. Проект предусматривает вынос главного направления "Камышовое шоссе – Городское шоссе – Балаклавское шоссе" в нижний уровень относительно существующего кольца. Для этого будет построен открытый тоннель — по аналогии с Ялтинским кольцом. Это позволит избавиться от пробок при выездах с прилегающих дорог.Согласно контракту, работы должны быть завершены к концу 2025 года.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограммеВ четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиардаДесятки километров дорог в Севастополе требуют ремонта
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севастополь, новости крыма, михаил развожаев, транспорт, логистика, городская среда
Транспортная развязка "Огурец" в Севастополе построена на треть
Строительство транспортной развязки "Огурец" в Севастополе выполнено на 35% - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Строительная готовность крупной транспортной развязки "Огурец" в Севастополе составляет 35%, на данный момент готовится к запуску четвертый съезд. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На транспортной развязке, которая в Севастополе известна как "Огурец", готовится к запуску четвертый съезд, ведущий на Камышовое шоссе… На сегодня строительная готовность составляет 35%", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
На сегодняшний день на четвертом съезде уже уложили асфальт и строят ливневые очистные сооружения. На втором съезде, ведущем в Балаклаву, идет выборка грунта и подготовка полотна. Также ведутся монолитные работы по строительству подпорной стены, добавил Развожаев.
Двухуровневая развязка строится по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Она станет самой крупной и сложной в Севастополе. Проект предусматривает вынос главного направления "Камышовое шоссе – Городское шоссе – Балаклавское шоссе" в нижний уровень относительно существующего кольца. Для этого будет построен открытый тоннель — по аналогии с Ялтинским кольцом. Это позволит избавиться от пробок при выездах с прилегающих дорог.
Согласно контракту, работы должны быть завершены к концу 2025 года.
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