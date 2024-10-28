https://crimea.ria.ru/20241028/transportnaya-razvyazka-ogurets-v-sevastopole-postroena-na-tret-1141398129.html

Транспортная развязка "Огурец" в Севастополе построена на треть

Транспортная развязка "Огурец" в Севастополе построена на треть - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Транспортная развязка "Огурец" в Севастополе построена на треть

Строительная готовность крупной транспортной развязки "Огурец" в Севастополе составляет 35%, на данный момент готовится к запуску четвертый съезд. Об этом... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T11:46

2024-10-28T11:46

2024-10-28T11:46

ситуация на дорогах крыма

севастополь

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Строительная готовность крупной транспортной развязки "Огурец" в Севастополе составляет 35%, на данный момент готовится к запуску четвертый съезд. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.На сегодняшний день на четвертом съезде уже уложили асфальт и строят ливневые очистные сооружения. На втором съезде, ведущем в Балаклаву, идет выборка грунта и подготовка полотна. Также ведутся монолитные работы по строительству подпорной стены, добавил Развожаев.Двухуровневая развязка строится по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Она станет самой крупной и сложной в Севастополе. Проект предусматривает вынос главного направления "Камышовое шоссе – Городское шоссе – Балаклавское шоссе" в нижний уровень относительно существующего кольца. Для этого будет построен открытый тоннель — по аналогии с Ялтинским кольцом. Это позволит избавиться от пробок при выездах с прилегающих дорог.Согласно контракту, работы должны быть завершены к концу 2025 года.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограммеВ четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиардаДесятки километров дорог в Севастополе требуют ремонта

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, михаил развожаев, транспорт, логистика, городская среда