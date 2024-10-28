https://crimea.ria.ru/20241028/tri-desyatka-ulits-v-bakhchisarae-ostanutsya-bez-sveta-v-ponedelnik-1141396595.html
Три десятка улиц в Бахчисарае останутся без света в понедельник
Три десятка улиц в Бахчисарае останутся без света в понедельник - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Три десятка улиц в Бахчисарае останутся без света в понедельник
Три десятка улиц в Бахчисарае останутся без света в понедельник из-за работ на сетях. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов. РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T10:34
2024-10-28T10:34
2024-10-28T10:34
отключение электроэнергии в крыму
бахчисарай
дмитрий скобликов
жкх
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111576/76/1115767646_0:242:2950:1901_1920x0_80_0_0_716fa7dc81159c677fae9cb58c0ccea6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Три десятка улиц в Бахчисарае останутся без света в понедельник из-за работ на сетях. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.По его данным, в указанный период света не будет по улицам Карла Маркса, Комсомольцев -подпольщиков, Зои Космодемьянской, Восточной, Богдана Хмельницкого, Шмидта, Краснофлотской, Ленина, Горького, Гаспринского, Скалистой, Подгорной, Островского, Вишневой, Автодромной, Солнечной, Можжевеловой, Садовой, Ромашковой, Абрикосовой, Степной, Виноградной, Зеленой, Ореховой, Грушевой, Нагорной, Яблоневой.В это же время отключения пройдут в переулках Историческом, Коцюбинского, Угловом, Киевском, Сизова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
бахчисарай
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111576/76/1115767646_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_a141d8ca63ebc30c1ab59cadf0156b8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение электроэнергии в крыму, бахчисарай, дмитрий скобликов, жкх, новости крыма, крым
Три десятка улиц в Бахчисарае останутся без света в понедельник
Часть Бахчисарая в понедельник останется без света - мэр Скобликов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Три десятка улиц в Бахчисарае останутся без света в понедельник из-за работ на сетях. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.
"28 октября, с 10 до 16.00 в связи с проведением ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии", - предупредил Скобликов.
По его данным, в указанный период света не будет по улицам Карла Маркса, Комсомольцев -подпольщиков, Зои Космодемьянской, Восточной, Богдана Хмельницкого, Шмидта, Краснофлотской, Ленина, Горького, Гаспринского, Скалистой, Подгорной, Островского, Вишневой, Автодромной, Солнечной, Можжевеловой, Садовой, Ромашковой, Абрикосовой, Степной, Виноградной, Зеленой, Ореховой, Грушевой, Нагорной, Яблоневой.
В это же время отключения пройдут в переулках Историческом, Коцюбинского, Угловом, Киевском, Сизова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: