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Новую очередь микрорайона "Прогресс" начали строить в Симферополе - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Новую очередь микрорайона "Прогресс" начали строить в Симферополе
Новую очередь микрорайона "Прогресс" начали строить в Симферополе - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Новую очередь микрорайона "Прогресс" начали строить в Симферополе
Группа компаний "Владоград" анонсировала старт продаж первой очереди микрорайона "Прогресс", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T10:00
2024-10-28T10:00
гк "владоград"
жилье
жилье в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Группа компаний "Владоград" анонсировала старт продаж первой очереди микрорайона "Прогресс", сообщает пресс-служба компании.Три башни высотой в 16 этажей будут построены одновременно с водоемом и внутренним благоустройством жилого квартала."Прогресс" – масштабный объект ГК "Владоград" в 20 минутах езды от центра Симферополя. Микрорайон занимает территорию в 16 гектаров, состоит из пяти кварталов переменной этажности, объединенных прогулочным бульваром и сетью велодорожек.Локация для этого проекта выбрана не случайно. Эксперты отмечают у участка два очевидных плюса. Первый — близость к центру города и морскому побережью, хорошее сообщение общественным транспортом. Второй — тихий уголок, который формируется расположением внутри загородного ландшафта у воды и отделением участка естественной зеленой зоной от городского окружения.Главная задача, которую поставили в компании "Владоград", — создать самодостаточный комплекс, новую точку притяжения жителей и гостей Симферополя, где будут заложены принципы прогрессивной жизни: улучшение градостроительного облика столицы полуострова, создание транспортной, коммерческой и образовательной инфраструктуры, безопасное развитие детей, организация досуга всех поколений, здоровый образ жизни, поддержание семейных традиций и ценностей.Идея нового микрорайона перекликается с концепцией 15-минутного города, где все необходимое для комфортной жизни, находится в шаговой доступности, а дворы и общественные пространства учитывают потребности жителей и снижают уровень стресса.Более 27 тысяч квадратных метров территории отдано под озеленение и благоустройство для жителей. Доминантой микрорайона станет искусственный водоем с местами для тихого отдыха и расслабления после активного рабочего дня.Для детей будут построены: новый детский сад на 320 мест, школа, современные игровые площадки с распределением по возрасту, места для занятия спортом, сеть дорожек для катания на самокатах и роликах, не пересекающих проезжую часть.Для взрослых оборудуют: три подземных паркинга, большое количество гостевых автостоянок, собственный стрит-ритейл, новый торговый центр на территории микрорайона, беговые дорожки у воды, а также лаундж-зоны.Жить в прекрасном окружении, любоваться закатами у водоема, познавать мир вместе с детьми, не выезжая за пределы своего района, и все это – "Прогресс".Узнать о новой очереди ЖК "Прогресс", получить консультацию по свободным лотам и ценам на старте продаж, можно в отделе продаж ГК "Владоград" по тел.: 8-978-9999- 000, или на сайте.Проектная декларация на сайте наш.дом.рф* Реклама, рекламодатель, застройщик ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД" erid: F7NfYUJCUneP3VnZ1XJ3
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
гк "владоград", жилье, жилье в крыму, крым

Новую очередь микрорайона "Прогресс" начали строить в Симферополе

10:00 28.10.2024
 
© ФОТО: предоставлено группой компаний "Владоград"Новую очередь микрорайона "Прогресс" начали строить в Симферополе
Новую очередь микрорайона Прогресс начали строить в Симферополе
© ФОТО: предоставлено группой компаний "Владоград"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Группа компаний "Владоград" анонсировала старт продаж первой очереди микрорайона "Прогресс", сообщает пресс-служба компании.
Три башни высотой в 16 этажей будут построены одновременно с водоемом и внутренним благоустройством жилого квартала.
"Прогресс" – масштабный объект ГК "Владоград" в 20 минутах езды от центра Симферополя. Микрорайон занимает территорию в 16 гектаров, состоит из пяти кварталов переменной этажности, объединенных прогулочным бульваром и сетью велодорожек.
Локация для этого проекта выбрана не случайно. Эксперты отмечают у участка два очевидных плюса. Первый — близость к центру города и морскому побережью, хорошее сообщение общественным транспортом. Второй — тихий уголок, который формируется расположением внутри загородного ландшафта у воды и отделением участка естественной зеленой зоной от городского окружения.
Главная задача, которую поставили в компании "Владоград", — создать самодостаточный комплекс, новую точку притяжения жителей и гостей Симферополя, где будут заложены принципы прогрессивной жизни: улучшение градостроительного облика столицы полуострова, создание транспортной, коммерческой и образовательной инфраструктуры, безопасное развитие детей, организация досуга всех поколений, здоровый образ жизни, поддержание семейных традиций и ценностей.
Идея нового микрорайона перекликается с концепцией 15-минутного города, где все необходимое для комфортной жизни, находится в шаговой доступности, а дворы и общественные пространства учитывают потребности жителей и снижают уровень стресса.
Более 27 тысяч квадратных метров территории отдано под озеленение и благоустройство для жителей. Доминантой микрорайона станет искусственный водоем с местами для тихого отдыха и расслабления после активного рабочего дня.
Для детей будут построены: новый детский сад на 320 мест, школа, современные игровые площадки с распределением по возрасту, места для занятия спортом, сеть дорожек для катания на самокатах и роликах, не пересекающих проезжую часть.
Для взрослых оборудуют: три подземных паркинга, большое количество гостевых автостоянок, собственный стрит-ритейл, новый торговый центр на территории микрорайона, беговые дорожки у воды, а также лаундж-зоны.
© ФОТО: предоставлено группой компаний "Владоград"Новую очередь микрорайона "Прогресс" начали строить в Симферополе
Новую очередь микрорайона Прогресс начали строить в Симферополе
© ФОТО: предоставлено группой компаний "Владоград"
Новую очередь микрорайона "Прогресс" начали строить в Симферополе
Жить в прекрасном окружении, любоваться закатами у водоема, познавать мир вместе с детьми, не выезжая за пределы своего района, и все это – "Прогресс".
Узнать о новой очереди ЖК "Прогресс", получить консультацию по свободным лотам и ценам на старте продаж, можно в отделе продаж ГК "Владоград" по тел.: 8-978-9999- 000, или на сайте.
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