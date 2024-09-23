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Десятки километров дорог в Севастополе требуют ремонта
Десятки километров дорог в Севастополе требуют ремонта - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Десятки километров дорог в Севастополе требуют ремонта
Более 80 километров дорог в частном секторе Севастополя требуют ремонта с привлечением бюджетных средств. Об этом на заседании правительства сообщил директор... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T19:01
2024-09-23T19:01
2024-09-23T19:01
нацпроекты в крыму
станислав таматаев
севастополь
ремонт дорог
мнения
благоустройство
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Более 80 километров дорог в частном секторе Севастополя требуют ремонта с привлечением бюджетных средств. Об этом на заседании правительства сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.По словам Таматаева, в Севастополе 1445 дорог регионального и межмуниципального значения, общей протяженностью 1114,5 км. И на сегодняшний день 72,5% этих объектов приведены в нормативное состояние, в частности, благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".Иная ситуация с внутриквартальными дорогами, прежде всего в частном секторе, заметил он.Больше всего таких проблемных дорог в Балаклавском районе Севастополя, отметил глава профильного департамента. Далее по списку – Нахимовский, Гагаринский и Ленинский район.На заседании правительства Таматаев представил для утверждения перечень внутриквартальных дорог к малоэтажной жилой застройке в Севастополе, которые начнут ремонтировать в той очередности, которую утвердят спустя несколько недель.Основными критериями приоритетности являются, в первую очередь, интенсивность движения, технико-эксплуатационные состояние, влияющее на безопасность, наличие социально значимых объектов вблизи дорог и количество проживающих граждан", – поделился Таматаев.Утвержденный правительством перечень внутриквартальных дорог в частном секторе Севастополя будет передан на баланс ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры" с последующим проведением их ремонта за счет дорожного фонда, в том числе привлечения федеральных средств в рамках нацпроекта.По словам Таматаева, еще 540 дорог по технико-эксплуатационным характеристикам не могут относиться к дорогам – это переулки и проезды, которые будут просто благоустраивать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублейТрасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей – ХуснуллинМежду Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд
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станислав таматаев, севастополь, ремонт дорог, мнения, благоустройство, нацпроект "безопасные качественные дороги"
Десятки километров дорог в Севастополе требуют ремонта
Более 80 километров дорог в частном секторе Севастополя требуют ремонта – дептранс
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Более 80 километров дорог в частном секторе Севастополя требуют ремонта с привлечением бюджетных средств. Об этом на заседании правительства сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.
По словам Таматаева, в Севастополе 1445 дорог регионального и межмуниципального значения, общей протяженностью 1114,5 км. И на сегодняшний день 72,5% этих объектов приведены в нормативное состояние, в частности, благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".
Иная ситуация с внутриквартальными дорогами, прежде всего в частном секторе, заметил он.
"Из 211 внутриквартальных дорог общей протяженностью 94,5 км на сегодняшний день нормативное состояние имеют более 10%. Следовательно, необходимо провести их ремонт и в дальнейшем содержать", – сказал Таматаев.
Больше всего таких проблемных дорог в Балаклавском районе Севастополя, отметил глава профильного департамента. Далее по списку – Нахимовский, Гагаринский и Ленинский район.
На заседании правительства Таматаев представил для утверждения перечень внутриквартальных дорог к малоэтажной жилой застройке в Севастополе, которые начнут ремонтировать в той очередности, которую утвердят спустя несколько недель.
"Где-то в начале октября мы будем рассматривать на заседании рабочей группы приоритетность проведения ремонта этих дорог", – уточнил глава профильного департамента.
Основными критериями приоритетности являются, в первую очередь, интенсивность движения, технико-эксплуатационные состояние, влияющее на безопасность, наличие социально значимых объектов вблизи дорог и количество проживающих граждан", – поделился Таматаев.
Утвержденный правительством перечень внутриквартальных дорог в частном секторе Севастополя будет передан на баланс ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры" с последующим проведением их ремонта за счет дорожного фонда, в том числе привлечения федеральных средств в рамках нацпроекта.
По словам Таматаева, еще 540 дорог по технико-эксплуатационным характеристикам не могут относиться к дорогам – это переулки и проезды, которые будут просто благоустраивать.
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