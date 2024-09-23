https://crimea.ria.ru/20240923/desyatki-kilometrov-dorog-v-sevastopole-trebuyut-remonta-1140553452.html

Десятки километров дорог в Севастополе требуют ремонта

Десятки километров дорог в Севастополе требуют ремонта - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Десятки километров дорог в Севастополе требуют ремонта

Более 80 километров дорог в частном секторе Севастополя требуют ремонта с привлечением бюджетных средств. Об этом на заседании правительства сообщил директор... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T19:01

2024-09-23T19:01

2024-09-23T19:01

нацпроекты в крыму

станислав таматаев

севастополь

ремонт дорог

мнения

благоустройство

нацпроект "безопасные качественные дороги"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Более 80 километров дорог в частном секторе Севастополя требуют ремонта с привлечением бюджетных средств. Об этом на заседании правительства сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.По словам Таматаева, в Севастополе 1445 дорог регионального и межмуниципального значения, общей протяженностью 1114,5 км. И на сегодняшний день 72,5% этих объектов приведены в нормативное состояние, в частности, благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".Иная ситуация с внутриквартальными дорогами, прежде всего в частном секторе, заметил он.Больше всего таких проблемных дорог в Балаклавском районе Севастополя, отметил глава профильного департамента. Далее по списку – Нахимовский, Гагаринский и Ленинский район.На заседании правительства Таматаев представил для утверждения перечень внутриквартальных дорог к малоэтажной жилой застройке в Севастополе, которые начнут ремонтировать в той очередности, которую утвердят спустя несколько недель.Основными критериями приоритетности являются, в первую очередь, интенсивность движения, технико-эксплуатационные состояние, влияющее на безопасность, наличие социально значимых объектов вблизи дорог и количество проживающих граждан", – поделился Таматаев.Утвержденный правительством перечень внутриквартальных дорог в частном секторе Севастополя будет передан на баланс ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры" с последующим проведением их ремонта за счет дорожного фонда, в том числе привлечения федеральных средств в рамках нацпроекта.По словам Таматаева, еще 540 дорог по технико-эксплуатационным характеристикам не могут относиться к дорогам – это переулки и проезды, которые будут просто благоустраивать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублейТрасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей – ХуснуллинМежду Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав таматаев, севастополь, ремонт дорог, мнения, благоустройство, нацпроект "безопасные качественные дороги"