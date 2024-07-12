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На безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублей
На безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублей - РИА Новости Крым, 12.07.2024
На безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублей
В этом году на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Крыму предусмотрено свыше 6,7 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T10:10
2024-07-12T10:10
2024-07-12T10:10
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В этом году на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Крыму предусмотрено свыше 6,7 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов."В Республике Крым общий объем предусмотренных средств на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" на 2024 год составляет более 6,7 млрд рублей. По итогам первого полугодия заключено 109 контрактов по 53 объектам, строительно-монтажные работы ведутся на всех, в том числе на 28 участках автомобильных дорог протяженностью более 200 км и 25 мостах и мостовых сооружениях", - написал он в своем Telegram-канале.Аксенов отметил, что на части объектов в регионе работы почти завершены.В рамках реализации национального проекта в этом году отремонтируют восемь участков дороги "Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью", речь идет о 63 километрах.С 2019 года в Крыму отремонтировано около 1,1 тыс. км автодорог регионального значения, что составляет 13 процентов от всей дорожной сети. В регионе в два раза стало больше дорог регионального значения, которые находятся в нормативном состоянии, обозначил Аксенов.Ранее сообщалось, что в Крыму строят новую дорогу от трассы "Таврида" к курортам восточного Крыма, на участке Льговское – Грушевка – Судак. В рамках первого этапа дорожники устраивают первую ее часть – 9 километров к Грушевке.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится ямочный ремонт в Симферополе – ответ министра транспортаНа объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скоростиСколько продлится ремонт дороги Ялта-БахчисарайКогда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дорогиСто километров дороги в Крым отремонтировали в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, дороги крыма, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог
На безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублей
6,7 млрд рублей предусмотрено на нацпроект "Безопасные качественные дороги" в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В этом году на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Крыму предусмотрено свыше 6,7 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"В Республике Крым общий объем предусмотренных средств на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" на 2024 год составляет более 6,7 млрд рублей. По итогам первого полугодия заключено 109 контрактов по 53 объектам, строительно-монтажные работы ведутся на всех, в том числе на 28 участках автомобильных дорог протяженностью более 200 км и 25 мостах и мостовых сооружениях", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов отметил, что на части объектов в регионе работы почти завершены.
"Высокий процент готовности на участках дорог Казанки − Почтовое, Опушки − Соловьевка, Симферополь – Евпатория − Шафранное, а также на пяти участках автомобильной дороги общего пользования регионального значения Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью", - уточнил он.
В рамках реализации национального проекта в этом году отремонтируют восемь участков дороги "Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью", речь идет о 63 километрах.
С 2019 года в Крыму отремонтировано около 1,1 тыс. км автодорог регионального значения, что составляет 13 процентов от всей дорожной сети. В регионе в два раза стало больше дорог регионального значения, которые находятся в нормативном состоянии, обозначил Аксенов.
Ранее сообщалось
, что в Крыму строят новую дорогу от трассы "Таврида" к курортам восточного Крыма, на участке Льговское – Грушевка – Судак. В рамках первого этапа дорожники устраивают первую ее часть – 9 километров к Грушевке.
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