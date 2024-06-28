https://crimea.ria.ru/20240628/na-obezdnoy-simferopolya-do-noyabrya-vveli-ogranicheniya-dvizheniya-i-skorosti-1138427528.html

На объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скорости

На объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скорости - РИА Новости Крым, 28.06.2024

На объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скорости

На Западном обходе Симферополя ввели ограничение скорости до 40 километров в час из-за сужения проезжей части в связи с ремонтом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T10:34

2024-06-28T10:34

2024-06-28T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На Западном обходе Симферополя ввели ограничение скорости до 40 километров в час из-за сужения проезжей части в связи с ремонтом. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".Отмечается, что ограничения вводят на участке дороги в сторону микрорайона Маршала Жукова.В ведомстве призвали автовладельцев заранее планировать маршруты передвижения, следить за знаками и не совершать резких маневров.Ранее сообщалось, что на автомобильной дороге Ялта – Севастополь приступили к ремонту противообвальной галереи, из-за этого движение на участке затруднено. Также сообщалось о проведении ремонтных работ на участке трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри, в связи с чем вводились ограничения движения в ночное время.Строительство автодороги Симферополь – Николаевка или Западного обхода ведется в в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – ЗаветноеНад Ялтой хотят построить новую объездную на СевастопольВ Крыму ремонтируют трассу на Ялту - где возможны затруднения движения

https://crimea.ria.ru/20240627/na-vostok-ot-tavridy--kak-v-krymu-stroyat-novuyu-dorogu-1138397860.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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