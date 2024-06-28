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На объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скорости - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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На объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скорости
На объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скорости - РИА Новости Крым, 28.06.2024
На объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скорости
На Западном обходе Симферополя ввели ограничение скорости до 40 километров в час из-за сужения проезжей части в связи с ремонтом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T10:34
2024-06-28T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На Западном обходе Симферополя ввели ограничение скорости до 40 километров в час из-за сужения проезжей части в связи с ремонтом. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".Отмечается, что ограничения вводят на участке дороги в сторону микрорайона Маршала Жукова.В ведомстве призвали автовладельцев заранее планировать маршруты передвижения, следить за знаками и не совершать резких маневров.Ранее сообщалось, что на автомобильной дороге Ялта – Севастополь приступили к ремонту противообвальной галереи, из-за этого движение на участке затруднено. Также сообщалось о проведении ремонтных работ на участке трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри, в связи с чем вводились ограничения движения в ночное время.Строительство автодороги Симферополь – Николаевка или Западного обхода ведется в в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – ЗаветноеНад Ялтой хотят построить новую объездную на СевастопольВ Крыму ремонтируют трассу на Ялту - где возможны затруднения движения
https://crimea.ria.ru/20240627/na-vostok-ot-tavridy--kak-v-krymu-stroyat-novuyu-dorogu-1138397860.html
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На объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скорости

На Западном обходе Симферополя до ноября ввели ограничение скорости до 40 км/ч

10:34 28.06.2024 (обновлено: 11:37 28.06.2024)
 
© РИА Новости КрымРемонт развязки на Объездной дороге в Симферополе
Ремонт развязки на Объездной дороге в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На Западном обходе Симферополя ввели ограничение скорости до 40 километров в час из-за сужения проезжей части в связи с ремонтом. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".
Отмечается, что ограничения вводят на участке дороги в сторону микрорайона Маршала Жукова.
"В период с 28 июня до 1 ноября на данном участке действует ограничение движения. Проезжая часть сужена. Для проведения работ будет заниматься одна полоса. Максимальная скорость – 40 км/ч", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали автовладельцев заранее планировать маршруты передвижения, следить за знаками и не совершать резких маневров.
Ранее сообщалось, что на автомобильной дороге Ялта – Севастополь приступили к ремонту противообвальной галереи, из-за этого движение на участке затруднено. Также сообщалось о проведении ремонтных работ на участке трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри, в связи с чем вводились ограничения движения в ночное время.
Строительство автодороги Симферополь – Николаевка или Западного обхода ведется в в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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