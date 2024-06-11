https://crimea.ria.ru/20240611/na-uchastke-dorogi-yalta--sevastopol-ogranicheno-dvizhenie-iz-za-remonta-1138038544.html
На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта
На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта - РИА Новости Крым, 11.06.2024
На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта
На автомобильной дороге Ялта – Севастополь приступили к ремонту противообвальной галереи. Как сообщает севастопольский департамент транспорта и развития... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T17:52
2024-06-11T17:52
2024-06-11T17:54
ялта
севастополь
новости крыма
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
благоустройство
департамент транспорта севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138038723_0:253:695:643_1920x0_80_0_0_af241edea8d5f70903f34965825771fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. На автомобильной дороге Ялта – Севастополь приступили к ремонту противообвальной галереи. Как сообщает севастопольский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, из-за этого движение на участке затруднено.В департаменте уточняют, что сейчас подрядчик начал подготовительные работы. На противообвальной галерее восстановят бетонные поверхности всех конструкций, отремонтируют кровельное покрытие с устройством паро- и гидроизоляции и водоотводом, заменят металлическое барьерное ограждение с обеих сторон проезжей части, а также восстановят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров."Срок окончания работ по контракту – конец ноября. Но, учитывая значимость участка трассы Ялта – Севастополь, подрядной организации поручено завершить работы на месяц раньше", – уточняется в сообщении.Ранее сообщалось о проведении ремонтных работ на участке трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри, в связи с чем вводились ограничения движения в ночное время.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – ЗаветноеНад Ялтой хотят построить новую объездную на СевастопольВ Крыму ремонтируют трассу на Ялту - где возможны затруднения движения
ялта
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138038723_0:188:695:709_1920x0_80_0_0_9ba8decfe2d2ee3ca89a0b71ed8e73a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, севастополь, новости крыма, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, благоустройство, департамент транспорта севастополя
На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта
На дороге Ялта – Севастополь из-за ремонта противообвальной галереи ограничено движение
17:52 11.06.2024 (обновлено: 17:54 11.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. На автомобильной дороге Ялта – Севастополь приступили к ремонту противообвальной галереи. Как сообщает севастопольский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, из-за этого движение на участке затруднено.
"На участке организовано реверсивное движение. Оно будет регулироваться специальным светофором. Это может привести к заторовым ситуациям. Поэтому напоминаем: альтернативный проезд на ЮБК – через Байдарские ворота", – сказано в официальном Telegram-канале ведомства.
В департаменте уточняют, что сейчас подрядчик начал подготовительные работы. На противообвальной галерее восстановят бетонные поверхности всех конструкций, отремонтируют кровельное покрытие с устройством паро- и гидроизоляции и водоотводом, заменят металлическое барьерное ограждение с обеих сторон проезжей части, а также восстановят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.
"Срок окончания работ по контракту – конец ноября. Но, учитывая значимость участка трассы Ялта – Севастополь, подрядной организации поручено завершить работы на месяц раньше", – уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось о проведении ремонтных работ на участке трассы Бахчисарай - Ялта
от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри, в связи с чем вводились ограничения движения в ночное время.
Читайте также на РИА Новости Крым: