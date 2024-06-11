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На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта
На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта - РИА Новости Крым, 11.06.2024
На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта
На автомобильной дороге Ялта – Севастополь приступили к ремонту противообвальной галереи. Как сообщает севастопольский департамент транспорта и развития... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T17:52
2024-06-11T17:54
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ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
благоустройство
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. На автомобильной дороге Ялта – Севастополь приступили к ремонту противообвальной галереи. Как сообщает севастопольский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, из-за этого движение на участке затруднено.В департаменте уточняют, что сейчас подрядчик начал подготовительные работы. На противообвальной галерее восстановят бетонные поверхности всех конструкций, отремонтируют кровельное покрытие с устройством паро- и гидроизоляции и водоотводом, заменят металлическое барьерное ограждение с обеих сторон проезжей части, а также восстановят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров."Срок окончания работ по контракту – конец ноября. Но, учитывая значимость участка трассы Ялта – Севастополь, подрядной организации поручено завершить работы на месяц раньше", – уточняется в сообщении.Ранее сообщалось о проведении ремонтных работ на участке трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри, в связи с чем вводились ограничения движения в ночное время.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – ЗаветноеНад Ялтой хотят построить новую объездную на СевастопольВ Крыму ремонтируют трассу на Ялту - где возможны затруднения движения
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ялта, севастополь, новости крыма, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, благоустройство, департамент транспорта севастополя
На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта

На дороге Ялта – Севастополь из-за ремонта противообвальной галереи ограничено движение

17:52 11.06.2024 (обновлено: 17:54 11.06.2024)
 
© Telegram Дептранс СевастополяНа участке дороги Ялта – Севастополь из-за ремонта организовано реверсивное движение
На участке дороги Ялта – Севастополь из-за ремонта организовано реверсивное движение
© Telegram Дептранс Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. На автомобильной дороге Ялта – Севастополь приступили к ремонту противообвальной галереи. Как сообщает севастопольский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, из-за этого движение на участке затруднено.

"На участке организовано реверсивное движение. Оно будет регулироваться специальным светофором. Это может привести к заторовым ситуациям. Поэтому напоминаем: альтернативный проезд на ЮБК – через Байдарские ворота", – сказано в официальном Telegram-канале ведомства.

В департаменте уточняют, что сейчас подрядчик начал подготовительные работы. На противообвальной галерее восстановят бетонные поверхности всех конструкций, отремонтируют кровельное покрытие с устройством паро- и гидроизоляции и водоотводом, заменят металлическое барьерное ограждение с обеих сторон проезжей части, а также восстановят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.
"Срок окончания работ по контракту – конец ноября. Но, учитывая значимость участка трассы Ялта – Севастополь, подрядной организации поручено завершить работы на месяц раньше", – уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось о проведении ремонтных работ на участке трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри, в связи с чем вводились ограничения движения в ночное время.
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