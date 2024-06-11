https://crimea.ria.ru/20240611/na-uchastke-dorogi-yalta--sevastopol-ogranicheno-dvizhenie-iz-za-remonta-1138038544.html

На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта

На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта - РИА Новости Крым, 11.06.2024

На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта

На автомобильной дороге Ялта – Севастополь приступили к ремонту противообвальной галереи. Как сообщает севастопольский департамент транспорта и развития... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T17:52

2024-06-11T17:52

2024-06-11T17:54

ялта

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крым

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

благоустройство

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. На автомобильной дороге Ялта – Севастополь приступили к ремонту противообвальной галереи. Как сообщает севастопольский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, из-за этого движение на участке затруднено.В департаменте уточняют, что сейчас подрядчик начал подготовительные работы. На противообвальной галерее восстановят бетонные поверхности всех конструкций, отремонтируют кровельное покрытие с устройством паро- и гидроизоляции и водоотводом, заменят металлическое барьерное ограждение с обеих сторон проезжей части, а также восстановят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров."Срок окончания работ по контракту – конец ноября. Но, учитывая значимость участка трассы Ялта – Севастополь, подрядной организации поручено завершить работы на месяц раньше", – уточняется в сообщении.Ранее сообщалось о проведении ремонтных работ на участке трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри, в связи с чем вводились ограничения движения в ночное время.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – ЗаветноеНад Ялтой хотят построить новую объездную на СевастопольВ Крыму ремонтируют трассу на Ялту - где возможны затруднения движения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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