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В Крыму ремонтируют трассу на Ялту - где возможны затруднения движения - РИА Новости Крым, 11.03.2023
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В Крыму ремонтируют трассу на Ялту - где возможны затруднения движения
В Крыму ремонтируют трассу на Ялту - где возможны затруднения движения - РИА Новости Крым, 11.03.2023
В Крыму ремонтируют трассу на Ялту - где возможны затруднения движения
В Крыму стартовал капитальный ремонт участка автомобильной дороги, соединяющей Симферополь, Алушту и Ялту. Схему участков, где запланированы работы, РИА Новости РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T09:29
2023-03-11T09:29
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
служба автомобильных дорог республики крым
симферополь
ялта
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Крыму стартовал капитальный ремонт участка автомобильной дороги, соединяющей Симферополь, Алушту и Ялту. Схему участков, где запланированы работы, РИА Новости Крым предоставила республиканская Служба автомобильных дорог.По данным ведомства, ремонт запланирован на участке от Алушты до ялтинской Массандры. Его стоимость превышает 9,6 млрд руб. По контракту работы должны завершить до конца 2024 года.Отмечается, что на нескольких участках подрядчик уже приступил к строительно-монтажным работам. В соответствии со схемой, речь идет о четырех участках, в районах населенных пунктов Виноградное (182-й километр автодороги Симферополь - Алушта-Ялта), на отрезке между Виноградным и Малым Маяком (183-184 км), в районе Малого Маяка (184-185 км), а также на участке от Малого Маяка к Запрудному (187 км).Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам привести в образцовое состояние четыре трассы на территории республики. Речь о дорогах, соединяющих Симферополь с Ялтой, Евпаторией, Николаевкой, Севастополем. Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютГде и когда в Крыму приведут в порядок дорогиРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде
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новости крыма, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, служба автомобильных дорог республики крым, симферополь, ялта, транспорт
В Крыму ремонтируют трассу на Ялту - где возможны затруднения движения

Служба автодорог: дорожники начали капремонт дороги Симферополь - Алушта - Ялта

09:29 11.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЯлтинская трасса
Ялтинская трасса - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Крыму стартовал капитальный ремонт участка автомобильной дороги, соединяющей Симферополь, Алушту и Ялту. Схему участков, где запланированы работы, РИА Новости Крым предоставила республиканская Служба автомобильных дорог.
По данным ведомства, ремонт запланирован на участке от Алушты до ялтинской Массандры. Его стоимость превышает 9,6 млрд руб. По контракту работы должны завершить до конца 2024 года.
Отмечается, что на нескольких участках подрядчик уже приступил к строительно-монтажным работам. В соответствии со схемой, речь идет о четырех участках, в районах населенных пунктов Виноградное (182-й километр автодороги Симферополь - Алушта-Ялта), на отрезке между Виноградным и Малым Маяком (183-184 км), в районе Малого Маяка (184-185 км), а также на участке от Малого Маяка к Запрудному (187 км).
"Обращаем внимание участников дорожного движения на возможные затруднения движения на данных участках. В процессе выполнения работ схема организации дорожного движения на участке ремонта может корректироваться, возможны временные ограничения движения по полосам", - предупредили в профильной службе.
Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам привести в образцовое состояние четыре трассы на территории республики. Речь о дорогах, соединяющих Симферополь с Ялтой, Евпаторией, Николаевкой, Севастополем.
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