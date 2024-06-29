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Когда закончится ямочный ремонт в Симферополе – ответ министра транспорта - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Когда закончится ямочный ремонт в Симферополе – ответ министра транспорта
Когда закончится ямочный ремонт в Симферополе – ответ министра транспорта - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Когда закончится ямочный ремонт в Симферополе – ответ министра транспорта
В Симферополе ямочный ремонт планируется завершить 1 августа, сейчас работы находятся в активной фазе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр... РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T18:16
2024-06-29T18:16
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николай лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе ямочный ремонт планируется завершить 1 августа, сейчас работы находятся в активной фазе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр транспорта региона Николай Лукашенко.Министр уточнил, что мероприятия по ямочному ремонту проводятся во всех муниципальных образованиях Крыма, и в большинстве районов завершатся уже до 1 июля. Работы в муниципалитетах проводятся силами ГУП РК "Автодор".Кроме того, в настоящее время на завершающей стадии находятся работы, связанные с ремонтом тротуаров в Евпатории, сказал собеседник.Дороги в Евпатории планируется отремонтировать "полноценно", с заменой бордюрного камня, с переукладкой основания, "мероприятия капитального характера будут проведены по всем улицам Евпатории", заверил руководитель профильного ведомства.Также он напомнил, что несколько лет назад на автомобильных дорогах уличной дорожной сети Евпатории восстанавливали верхний слоя асфальта, особенно по улицам, которые ведут непосредственно к набережной.Как раннее сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, в Симферополе ямочный ремонт планируют выполнить на 167 улицах: на 49 улицах ремонт уже сделан, а до 1 августа отремонтируют еще 118 улиц протяженностью 60 километров, сказал он.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при производстве ямочного ремонта дорог, качеством которого руководитель республики остался недоволен после рабочего выезда. Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму ранее поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова. Работа по паспортизации дорог в ряде муниципальных образований не выполнена вовсе, а в части – только "на бумаге".Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дорогиКак дороги в Крыму готовят к летнему сезону"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, крым, николай лукашенко, минтранс крыма, новости крыма, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму
Когда закончится ямочный ремонт в Симферополе – ответ министра транспорта

Ямочный ремонт в Симферополе планируется завершить до 1 августа – Лукашенко

18:16 29.06.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРемонт автодорог
Ремонт автодорог - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе ямочный ремонт планируется завершить 1 августа, сейчас работы находятся в активной фазе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр транспорта региона Николай Лукашенко.
Министр уточнил, что мероприятия по ямочному ремонту проводятся во всех муниципальных образованиях Крыма, и в большинстве районов завершатся уже до 1 июля. Работы в муниципалитетах проводятся силами ГУП РК "Автодор".
"Сейчас активная фаза (ямочного ремонта – ред.) идет в Симферополе, первый этап уже выполнен, идет второй, планируем до 1 августа эту работу завершить", - сообщил глава республиканского минтранса.
Кроме того, в настоящее время на завершающей стадии находятся работы, связанные с ремонтом тротуаров в Евпатории, сказал собеседник.
"Меняем верхний слой асфальта для того, чтобы было ровное покрытие. В дальнейшем, после производства ресурсниками всех мероприятий по переукладке либо замене коммуникаций, в Евпатории будут отремонтированы автомобильные дороги, соответствующие мероприятия включены в Госпрограмму", - сказал Лукашенко.
Дороги в Евпатории планируется отремонтировать "полноценно", с заменой бордюрного камня, с переукладкой основания, "мероприятия капитального характера будут проведены по всем улицам Евпатории", заверил руководитель профильного ведомства.
Также он напомнил, что несколько лет назад на автомобильных дорогах уличной дорожной сети Евпатории восстанавливали верхний слоя асфальта, особенно по улицам, которые ведут непосредственно к набережной.
Как раннее сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, в Симферополе ямочный ремонт планируют выполнить на 167 улицах: на 49 улицах ремонт уже сделан, а до 1 августа отремонтируют еще 118 улиц протяженностью 60 километров, сказал он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при производстве ямочного ремонта дорог, качеством которого руководитель республики остался недоволен после рабочего выезда. Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму ранее поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова. Работа по паспортизации дорог в ряде муниципальных образований не выполнена вовсе, а в части – только "на бумаге".
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НовостиКрымНиколай ЛукашенкоМинтранс КрымаНовости КрымаРемонт дорогРемонт и строительство дорог в Крыму
 
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