https://crimea.ria.ru/20241028/v-krasnodare-muzhchina-vystrelil-v-mestnogo-zhitelya-posle-naezda-skuterom-1141410129.html

В Краснодаре мужчина выстрелил в местного жителя после наезда скутером

В Краснодаре мужчина выстрелил в местного жителя после наезда скутером - РИА Новости Крым, 28.10.2024

В Краснодаре мужчина выстрелил в местного жителя после наезда скутером

В Краснодаре полиция задержала 23-летнего мужчину, который сначала наехал на местного жителя элетроскутером, а потом выстрелил в него из сигнального пистолета... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T16:27

2024-10-28T16:27

2024-10-28T16:27

краснодар

происшествия

новости

мвд по краснодарскому краю

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Краснодаре полиция задержала 23-летнего мужчину, который сначала наехал на местного жителя элетроскутером, а потом выстрелил в него из сигнального пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Выстрелившим в местного жителя в ходе словесного конфликта оказался мужчина, который прежде не имел проблем с законом. Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого.Свои противоправные действия задержанный объяснил хамством со стороны потерпевшего, на ногу которого он случайно наехал электрическим скутером, уточнили в пресс-службе.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.Накануне сообщалось, что в Краснодаре устанавливают личность мужчины, который распылил перцовый баллончик и несколько раз выстрелил из травматического оружия в мужчину во время ссоры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нашел ружье и убил соседа - житель Крыма пойдет в колонию на 9 летЗадержан напавший на полицейского в Краснодаре житель БашкортостанаЗагоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье

краснодар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия, новости, мвд по краснодарскому краю, оружие