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В Краснодаре мужчина выстрелил в местного жителя после наезда скутером - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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В Краснодаре мужчина выстрелил в местного жителя после наезда скутером
В Краснодаре мужчина выстрелил в местного жителя после наезда скутером - РИА Новости Крым, 28.10.2024
В Краснодаре мужчина выстрелил в местного жителя после наезда скутером
В Краснодаре полиция задержала 23-летнего мужчину, который сначала наехал на местного жителя элетроскутером, а потом выстрелил в него из сигнального пистолета... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T16:27
2024-10-28T16:27
краснодар
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новости
мвд по краснодарскому краю
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Краснодаре полиция задержала 23-летнего мужчину, который сначала наехал на местного жителя элетроскутером, а потом выстрелил в него из сигнального пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Выстрелившим в местного жителя в ходе словесного конфликта оказался мужчина, который прежде не имел проблем с законом. Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого.Свои противоправные действия задержанный объяснил хамством со стороны потерпевшего, на ногу которого он случайно наехал электрическим скутером, уточнили в пресс-службе.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.Накануне сообщалось, что в Краснодаре устанавливают личность мужчины, который распылил перцовый баллончик и несколько раз выстрелил из травматического оружия в мужчину во время ссоры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нашел ружье и убил соседа - житель Крыма пойдет в колонию на 9 летЗадержан напавший на полицейского в Краснодаре житель БашкортостанаЗагоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье
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РИА Новости Крым
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краснодар, происшествия, новости, мвд по краснодарскому краю, оружие
В Краснодаре мужчина выстрелил в местного жителя после наезда скутером

За стрельбу из сигнального пистолета в Краснодаре задержан мужчина

16:27 28.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Краснодаре полиция задержала 23-летнего мужчину, который сначала наехал на местного жителя элетроскутером, а потом выстрелил в него из сигнального пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
Выстрелившим в местного жителя в ходе словесного конфликта оказался мужчина, который прежде не имел проблем с законом. Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого.

"Им оказался ранее не судимый 23-летний житель данной многоэтажки. У правонарушителя обнаружен и изъят сигнальный пистолет, из которого он и произвел несколько выстрелов в сторону потерпевшего", – говорится в сообщении.

Свои противоправные действия задержанный объяснил хамством со стороны потерпевшего, на ногу которого он случайно наехал электрическим скутером, уточнили в пресс-службе.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Накануне сообщалось, что в Краснодаре устанавливают личность мужчины, который распылил перцовый баллончик и несколько раз выстрелил из травматического оружия в мужчину во время ссоры.
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