https://crimea.ria.ru/20240903/zagorevshiysya-elektrosamokat-unes-zhizni-dvukh-zhenschin-v-stavropole-1140077065.html
Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье
Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье
В Ставрополье две женщины погибли и еще четыре человека пострадали в результате пожара в квартире, который вспыхнул из-за замыкания в электросамокате. Об этом... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T07:43
2024-09-03T07:43
2024-09-03T07:43
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ставропольский край
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В Ставрополье две женщины погибли и еще четыре человека пострадали в результате пожара в квартире, который вспыхнул из-за замыкания в электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Трагедия произошла в ночь на вторник. В жилом доме по улице Гражданской загорелась квартира на третьем этаже. Пламя охватило 70 "квадратов".Огонь тушили 27 спасателей и 12 спецмашин. По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания в электросамокате, который находился в комнате.Ранее в Севастополе два человека погибли в результате пожара в частном доме. Причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении. Следком по данному факту проводит проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:В многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человекПожар площадью 300 га в ЛНР - погибли люди и повреждены 40 домовПожар в пятиэтажном доме в Феодосии - эвакуировали 40 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ставропольский край, общество, новости
Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье
В Ставрополье две женщины погибли на пожаре из-за замыкания в электросамокате