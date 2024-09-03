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Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье
Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье
В Ставрополье две женщины погибли и еще четыре человека пострадали в результате пожара в квартире, который вспыхнул из-за замыкания в электросамокате. Об этом... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T07:43
2024-09-03T07:43
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ставропольский край
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В Ставрополье две женщины погибли и еще четыре человека пострадали в результате пожара в квартире, который вспыхнул из-за замыкания в электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Трагедия произошла в ночь на вторник. В жилом доме по улице Гражданской загорелась квартира на третьем этаже. Пламя охватило 70 "квадратов".Огонь тушили 27 спасателей и 12 спецмашин. По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания в электросамокате, который находился в комнате.Ранее в Севастополе два человека погибли в результате пожара в частном доме. Причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении. Следком по данному факту проводит проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:В многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человекПожар площадью 300 га в ЛНР - погибли люди и повреждены 40 домовПожар в пятиэтажном доме в Феодосии - эвакуировали 40 человек
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ставропольский край, общество, новости
Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье

В Ставрополье две женщины погибли на пожаре из-за замыкания в электросамокате

07:43 03.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В Ставрополье две женщины погибли и еще четыре человека пострадали в результате пожара в квартире, который вспыхнул из-за замыкания в электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Трагедия произошла в ночь на вторник. В жилом доме по улице Гражданской загорелась квартира на третьем этаже. Пламя охватило 70 "квадратов".
"Из задымленного подъезда эвакуированы 112 жильцов. Пострадали четыре человека: дети и мужчина. На пожаре погибли мать и бабушка", - говорится в сообщении.
Огонь тушили 27 спасателей и 12 спецмашин. По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания в электросамокате, который находился в комнате.
Ранее в Севастополе два человека погибли в результате пожара в частном доме. Причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении. Следком по данному факту проводит проверку.
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ПроисшествияПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Ставропольский крайОбществоНовости
 
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