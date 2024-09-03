https://crimea.ria.ru/20240903/zagorevshiysya-elektrosamokat-unes-zhizni-dvukh-zhenschin-v-stavropole-1140077065.html

Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье

Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье

В Ставрополье две женщины погибли и еще четыре человека пострадали в результате пожара в квартире, который вспыхнул из-за замыкания в электросамокате. Об этом... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T07:43

2024-09-03T07:43

2024-09-03T07:43

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ставропольский край

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В Ставрополье две женщины погибли и еще четыре человека пострадали в результате пожара в квартире, который вспыхнул из-за замыкания в электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Трагедия произошла в ночь на вторник. В жилом доме по улице Гражданской загорелась квартира на третьем этаже. Пламя охватило 70 "квадратов".Огонь тушили 27 спасателей и 12 спецмашин. По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания в электросамокате, который находился в комнате.Ранее в Севастополе два человека погибли в результате пожара в частном доме. Причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении. Следком по данному факту проводит проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:В многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человекПожар площадью 300 га в ЛНР - погибли люди и повреждены 40 домовПожар в пятиэтажном доме в Феодосии - эвакуировали 40 человек

ставропольский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ставропольский край, общество, новости