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Пожар площадью 300 га в ЛНР - погибли люди и повреждены 40 домов - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Пожар площадью 300 га в ЛНР - погибли люди и повреждены 40 домов
Пожар площадью 300 га в ЛНР - погибли люди и повреждены 40 домов - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Пожар площадью 300 га в ЛНР - погибли люди и повреждены 40 домов
В Луганской Народной Республике загорелась сухая растительность на площади 300 гектаров, при пожаре погибли двое человек. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T13:58
2024-09-02T13:58
луганская народная республика (лнр)
пожар
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике загорелась сухая растительность на площади 300 гектаров, при пожаре погибли двое человек. Об этом сообщили в МЧС России.По данным ведомства, сухая растительность загорелась в поселке городского типа Боково-Платово.К тушению привлечены более 40 специалистов и 8 единиц техники, отметили в МЧС.Ранее в Севастополе в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуВ МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под ФеодосиейПожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза
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Новости
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), пожар, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар площадью 300 га в ЛНР - погибли люди и повреждены 40 домов

Два человека стали жертвами масштабного природного поджара в ЛНР

13:58 02.09.2024
 
© МЧС РоссииМасштабный пожар в ЛНР
Масштабный пожар в ЛНР
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике загорелась сухая растительность на площади 300 гектаров, при пожаре погибли двое человек. Об этом сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, сухая растительность загорелась в поселке городского типа Боково-Платово.
"Огонь повредил 41 частный дом, два барака, 86 построек, автомобиль. Спецтранспортом эвакуированы 32 жителя в пункт временного размещения. Пострадали три человека. К сожалению, двое погибли", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены более 40 специалистов и 8 единиц техники, отметили в МЧС.
Ранее в Севастополе в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)ПожарПроисшествияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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