https://crimea.ria.ru/20240902/pozhar-ploschadyu-300-ga-v-lnr---pogibli-lyudi-i-povrezhdeny-40-domov-1140064197.html

Пожар площадью 300 га в ЛНР - погибли люди и повреждены 40 домов

Пожар площадью 300 га в ЛНР - погибли люди и повреждены 40 домов - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Пожар площадью 300 га в ЛНР - погибли люди и повреждены 40 домов

В Луганской Народной Республике загорелась сухая растительность на площади 300 гектаров, при пожаре погибли двое человек. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T13:58

2024-09-02T13:58

2024-09-02T13:58

луганская народная республика (лнр)

пожар

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике загорелась сухая растительность на площади 300 гектаров, при пожаре погибли двое человек. Об этом сообщили в МЧС России.По данным ведомства, сухая растительность загорелась в поселке городского типа Боково-Платово.К тушению привлечены более 40 специалистов и 8 единиц техники, отметили в МЧС.Ранее в Севастополе в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуВ МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под ФеодосиейПожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза

луганская народная республика (лнр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), пожар, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)