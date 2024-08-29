https://crimea.ria.ru/20240829/pozhar-v-zapovednoy-bukhte-laspi-ploschad-uvelichilas-v-45-raza-1139978659.html

Пожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза

Пожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Пожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза

Пожар в деревянной постройке на территории глэмпингов в природном заказнике "Ласпи" локализовали на площади 225 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T19:14

2024-08-29T19:14

2024-08-29T19:14

пожар

ласпи

севастополь

мчс севастополя

крым

происшествия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134883120_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5825b2eff7b78695c628c4b0012bd8ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Пожар в деревянной постройке на территории глэмпингов в природном заказнике "Ласпи" локализовали на площади 225 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.Подразделения МЧС России, Спасательной службы и Лесхоза продолжают проливку территории. Помощь в подвозе воды оказывают пожарные-добровольцы детского оздоровительного лагеря "Ласпи".Ранее стало известно, что пожар произошел в двухэтажном деревянном здании на территории глэмпингов. Первоначально его площадь достигала 50 квадратных метров. Установление причин пожара на территории природного заказника взяла под контроль прокуратура Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный лесной пожар под Феодосией ликвидировали В МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под ФеодосиейПожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек

ласпи

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, ласпи, севастополь, мчс севастополя, крым, происшествия, новости крыма