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Пожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза
Пожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Пожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза
Пожар в деревянной постройке на территории глэмпингов в природном заказнике "Ласпи" локализовали на площади 225 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T19:14
2024-08-29T19:14
2024-08-29T19:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Пожар в деревянной постройке на территории глэмпингов в природном заказнике "Ласпи" локализовали на площади 225 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.Подразделения МЧС России, Спасательной службы и Лесхоза продолжают проливку территории. Помощь в подвозе воды оказывают пожарные-добровольцы детского оздоровительного лагеря "Ласпи".Ранее стало известно, что пожар произошел в двухэтажном деревянном здании на территории глэмпингов. Первоначально его площадь достигала 50 квадратных метров. Установление причин пожара на территории природного заказника взяла под контроль прокуратура Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный лесной пожар под Феодосией ликвидировали В МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под ФеодосиейПожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек
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пожар, ласпи, севастополь, мчс севастополя, крым, происшествия, новости крыма
Пожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза
Площадь пожара в природном заказнике "Ласпи" увеличилась в 4,5 раза