Рейтинг@Mail.ru
Пожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240829/pozhar-v-zapovednoy-bukhte-laspi-ploschad-uvelichilas-v-45-raza-1139978659.html
Пожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза
Пожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Пожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза
Пожар в деревянной постройке на территории глэмпингов в природном заказнике "Ласпи" локализовали на площади 225 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T19:14
2024-08-29T19:14
пожар
ласпи
севастополь
мчс севастополя
крым
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134883120_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5825b2eff7b78695c628c4b0012bd8ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Пожар в деревянной постройке на территории глэмпингов в природном заказнике "Ласпи" локализовали на площади 225 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.Подразделения МЧС России, Спасательной службы и Лесхоза продолжают проливку территории. Помощь в подвозе воды оказывают пожарные-добровольцы детского оздоровительного лагеря "Ласпи".Ранее стало известно, что пожар произошел в двухэтажном деревянном здании на территории глэмпингов. Первоначально его площадь достигала 50 квадратных метров. Установление причин пожара на территории природного заказника взяла под контроль прокуратура Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный лесной пожар под Феодосией ликвидировали В МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под ФеодосиейПожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек
ласпи
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134883120_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_29ada55979c902210f47436925720bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, ласпи, севастополь, мчс севастополя, крым, происшествия, новости крыма
Пожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза

Площадь пожара в природном заказнике "Ласпи" увеличилась в 4,5 раза

19:14 29.08.2024
 
© Главное управление МЧС России по городу СевастополюПожарная машина
Пожарная машина
© Главное управление МЧС России по городу Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Пожар в деревянной постройке на территории глэмпингов в природном заказнике "Ласпи" локализовали на площади 225 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.
"По уточненной информации, площадь пожара составила 225 квадратных метров. Также горела растительность на прилегающей территории", - говорится в сообщении.
Подразделения МЧС России, Спасательной службы и Лесхоза продолжают проливку территории. Помощь в подвозе воды оказывают пожарные-добровольцы детского оздоровительного лагеря "Ласпи".
Ранее стало известно, что пожар произошел в двухэтажном деревянном здании на территории глэмпингов. Первоначально его площадь достигала 50 квадратных метров. Установление причин пожара на территории природного заказника взяла под контроль прокуратура Севастополя.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крупный лесной пожар под Феодосией ликвидировали
В МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под Феодосией
Пожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек
 
ПожарЛаспиСевастопольМЧС СевастополяКрымПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:26Новые условия льготной ипотеки могут снизить спрос и цены на недвижимость
19:38ПВО уничтожила украинский беспилотник над акваторией Черного моря
19:34В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций
19:14Пожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза
18:49Погиб на Курском направлении: в Севастополе простились с пехотинцем ЧФ
18:39Глэмпинги горят в районе заповедной бухты Ласпи в Крыму - что известно
18:27На Украине потерпел крушение первый самолет F-16 – СМИ
18:09"Мы там потеряли все": как Крым принимает жителей Курской области
17:45Авария оставила без света часть Евпатории
17:37Экс-замминистра обороны Попов арестован по делу о мошенничестве
17:23В Евпатории остановили движение трамваев из-за ливня
17:08В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь
16:52Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет
16:25ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки
16:14Правительство выделит 15,5 миллиардов Курской области на покупку жилья
15:51Грозы и ветер до 25 м/с: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
15:34На двух украинских АЭС отключились четыре энергоблока
15:27В Крыму осудят мужчину за причинение знакомому смерти по неосторожности
15:12Улицы Достоевского и Нахимова в Киеве переименуют - Кличко
15:01Крымчанину грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество и лжеуслуги риэлтора
Лента новостейМолния