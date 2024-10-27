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Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре
Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре
В Краснодаре устанавливают личность мужчины, который распылил перцовый баллончик и несколько раз выстрелил из травматического оружия в мужчину во время ссоры... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T21:12
2024-10-27T21:12
2024-10-27T20:59
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стрельба
электросамокаты
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Краснодаре устанавливают личность мужчины, который распылил перцовый баллончик и несколько раз выстрелил из травматического оружия в мужчину во время ссоры. Об этом сообщает полиция Краснодара.Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье утром на улице Тополиной. У входа в подъезд в одном из многоквартирных домов между водителем электросамоката и еще одним мужчиной произошел конфликт.По данным силовиков, потерпевший был госпитализирован. Его жизни и здоровью ничего не угрожает."В настоящее время городской полицией проводится доследственная проверка, устанавливается личность правонарушителя. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан напавший на полицейского в Краснодаре житель БашкортостанаЗагоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в СтавропольеВысокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме
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краснодар, происшествия, стрельба, электросамокаты, краснодарский край, полиция, кубань, новости
Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре
В Краснодаре электросамокатчик распылил баллончик и выстрелил в мужчину во время ссоры
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Краснодаре устанавливают личность мужчины, который распылил перцовый баллончик и несколько раз выстрелил из травматического оружия в мужчину во время ссоры. Об этом сообщает полиция Краснодара.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье утром на улице Тополиной. У входа в подъезд в одном из многоквартирных домов между водителем электросамоката и еще одним мужчиной произошел конфликт.
"В результате словесной перепалки водитель СИМ распылил в сторону своего оппонента перцовый баллончик и зашел в подъезд. Впоследствии он вернулся и произвел два выстрела в сторону пострадавшего мужчины из предмета, схожего с травматическим пистолетом", - сказано в сообщении.
По данным силовиков, потерпевший был госпитализирован. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
"В настоящее время городской полицией проводится доследственная проверка, устанавливается личность правонарушителя. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.
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