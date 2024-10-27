https://crimea.ria.ru/20241027/voditel-elektrosamokata-vystrelil-v-muzhchinu-v-krasnodare-1141386214.html

Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре

Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре

В Краснодаре устанавливают личность мужчины, который распылил перцовый баллончик и несколько раз выстрелил из травматического оружия в мужчину во время ссоры... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T21:12

2024-10-27T21:12

2024-10-27T20:59

краснодар

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электросамокаты

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Краснодаре устанавливают личность мужчины, который распылил перцовый баллончик и несколько раз выстрелил из травматического оружия в мужчину во время ссоры. Об этом сообщает полиция Краснодара.Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье утром на улице Тополиной. У входа в подъезд в одном из многоквартирных домов между водителем электросамоката и еще одним мужчиной произошел конфликт.По данным силовиков, потерпевший был госпитализирован. Его жизни и здоровью ничего не угрожает."В настоящее время городской полицией проводится доследственная проверка, устанавливается личность правонарушителя. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан напавший на полицейского в Краснодаре житель БашкортостанаЗагоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в СтавропольеВысокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия, стрельба, электросамокаты, краснодарский край, полиция, кубань, новости