Рейтинг@Mail.ru
Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241027/voditel-elektrosamokata-vystrelil-v-muzhchinu-v-krasnodare-1141386214.html
Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре
Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре
В Краснодаре устанавливают личность мужчины, который распылил перцовый баллончик и несколько раз выстрелил из травматического оружия в мужчину во время ссоры... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T21:12
2024-10-27T20:59
краснодар
происшествия
стрельба
электросамокаты
краснодарский край
полиция
кубань
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Краснодаре устанавливают личность мужчины, который распылил перцовый баллончик и несколько раз выстрелил из травматического оружия в мужчину во время ссоры. Об этом сообщает полиция Краснодара.Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье утром на улице Тополиной. У входа в подъезд в одном из многоквартирных домов между водителем электросамоката и еще одним мужчиной произошел конфликт.По данным силовиков, потерпевший был госпитализирован. Его жизни и здоровью ничего не угрожает."В настоящее время городской полицией проводится доследственная проверка, устанавливается личность правонарушителя. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан напавший на полицейского в Краснодаре житель БашкортостанаЗагоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в СтавропольеВысокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме
краснодар
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_af05e25a8534ecd284ea92bffa4f60db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, происшествия, стрельба, электросамокаты, краснодарский край, полиция, кубань, новости
Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре

В Краснодаре электросамокатчик распылил баллончик и выстрелил в мужчину во время ссоры

21:12 27.10.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Краснодаре устанавливают личность мужчины, который распылил перцовый баллончик и несколько раз выстрелил из травматического оружия в мужчину во время ссоры. Об этом сообщает полиция Краснодара.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье утром на улице Тополиной. У входа в подъезд в одном из многоквартирных домов между водителем электросамоката и еще одним мужчиной произошел конфликт.
"В результате словесной перепалки водитель СИМ распылил в сторону своего оппонента перцовый баллончик и зашел в подъезд. Впоследствии он вернулся и произвел два выстрела в сторону пострадавшего мужчины из предмета, схожего с травматическим пистолетом", - сказано в сообщении.
По данным силовиков, потерпевший был госпитализирован. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
"В настоящее время городской полицией проводится доследственная проверка, устанавливается личность правонарушителя. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Задержан напавший на полицейского в Краснодаре житель Башкортостана
Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье
Высокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме
 
КраснодарПроисшествияСтрельбаЭлектросамокатыКраснодарский крайПолицияКубаньНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Президент Грузии призвала к протестам после выборов
21:12Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре
20:59Запорожская область обесточена из-за атаки дронов
20:4115 дронов за час – что происходит в Брянской области
20:30Копаем землянки и спасаем жизни – интервью с военным медиком
20:11Стая бродячих собак напала на девочку в Севастополе
20:03Кто виноват в авариях с участием общественного транспорта в Крыму
19:41В офисе Зеленского назвали новые условия для переговоров с Россией
19:19Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе
18:52В Грузии завершили подсчет голосов на выборах
18:32Вооруженная группа пыталась прорваться через границу в Брянской области
17:59Двое из четырех сбежавших в Забайкалье осужденных задержаны
17:41Смертельный обгон – два человека погибли и двое ранены в аварии на Кубани
17:25Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье
17:22Очередь на Крымском мосту увеличилась втрое
17:14Число раненых при падении самолета на Ставрополье увеличилось до четырех
16:55В офисе Зеленского рассказали, когда пройдут выборы на Украине
16:36Ан-2 упал на Ставрополье – есть пострадавшие
16:22В Крым доставят чудотворную икону Божией Матери "Феодоровская"
16:04Оппозиция Грузии отказалась признавать итоги выборов
Лента новостейМолния