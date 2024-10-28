https://crimea.ria.ru/20241028/na-ukraine-zablokirovali-kanal-rt-1141407004.html

На Украине заблокировали канал RT

На Украине заблокировали канал RT - РИА Новости Крым, 28.10.2024

На Украине заблокировали канал RT

Канал RT больше недоступен на территории Украины. О блокировке в понедельник сообщает редакция RT. РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T15:43

2024-10-28T15:43

2024-10-28T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Канал RT больше недоступен на территории Украины. О блокировке в понедельник сообщает редакция RT.Санкции против российских СМИ действуют на Украине с 2018 года, в частности они введены против медиагруппы "Россия сегодня". Также в 2018 году в санкционный список попало агентство "РИА Новости Украина", руководивший им Кирилл Вышинский был арестован. На территории страны был заблокирован доступ к ресурсам россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru, rian.com.ua. Глава медиагруппы Дмитрий Киселев назвал эти меры бессмысленными и смехотворными.В сентябре 2024 года компания Meta*, признанная в России экстремистской, заблокировала в своих приложениях аккаунты медиагруппы "Россия сегодня" и RT. 4 сентября в министерстве финансов США объявили о введении санкций против генерального директора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской и других сотрудников канала. Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT в участии в "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".В ответ на такие обвинения главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала такие действия информационным террором.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит МоскваВ Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветромЗеленский продлил санкции против МИА "Россия сегодня" на три года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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