На Украине заблокировали канал RT
Telegram заблокировал на Украине канал RT
15:43 28.10.2024 (обновлено: 15:45 28.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Канал RT больше недоступен на территории Украины. О блокировке в понедельник сообщает редакция RT.
"Telegram заблокировал на Украине канал RT за "нарушение местного законодательства". Что именно нарушено, не уточняется", – сказано в сообщении редакции.
Санкции против российских СМИ действуют на Украине с 2018 года, в частности они введены против медиагруппы "Россия сегодня". Также в 2018 году в санкционный список попало агентство "РИА Новости Украина", руководивший им Кирилл Вышинский был арестован. На территории страны был заблокирован доступ к ресурсам россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru, rian.com.ua. Глава медиагруппы Дмитрий Киселев назвал эти меры бессмысленными и смехотворными.
В сентябре 2024 года компания Meta*, признанная в России экстремистской, заблокировала в своих приложениях аккаунты медиагруппы "Россия сегодня" и RT. 4 сентября в министерстве финансов США объявили о введении санкций против генерального директора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской и других сотрудников канала. Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT в участии в "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".
В ответ на такие обвинения главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала такие действия информационным террором.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: