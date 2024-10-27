https://crimea.ria.ru/20241027/vsu-na-amerikanskom-stryker-8-raz-popytalis-atakovat-kurskuyu-oblast--1141380796.html

ВСУ на американском Stryker 8 раз попытались атаковать Курскую область

ВСУ на американском Stryker 8 раз попытались атаковать Курскую область - РИА Новости Крым, 27.10.2024

ВСУ на американском Stryker 8 раз попытались атаковать Курскую область

Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали более 250 боевиков и одного взяли в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T14:34

2024-10-27T14:34

2024-10-27T14:34

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали более 250 боевиков и одного взяли в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, и боевая бронированная машина, а также миномет и один автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении.Подразделения группировки войск "Север" отразили восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино и Новоивановка. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожен бронетранспортер Stryker производства США.Также оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской областиНовости СВО: Украина потеряла 2100 боевиков в 17 провальных контратакахМассированная атака ВСУ на регионы России: ПВО продолжает сбивать дроны

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, курская область, вооруженные силы россии, потери всу