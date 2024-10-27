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ВСУ на американском Stryker 8 раз попытались атаковать Курскую область - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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ВСУ на американском Stryker 8 раз попытались атаковать Курскую область
ВСУ на американском Stryker 8 раз попытались атаковать Курскую область - РИА Новости Крым, 27.10.2024
ВСУ на американском Stryker 8 раз попытались атаковать Курскую область
Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали более 250 боевиков и одного взяли в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T14:34
2024-10-27T14:34
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости сво
курская область
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали более 250 боевиков и одного взяли в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, и боевая бронированная машина, а также миномет и один автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении.Подразделения группировки войск "Север" отразили восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино и Новоивановка. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожен бронетранспортер Stryker производства США.Также оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской областиНовости СВО: Украина потеряла 2100 боевиков в 17 провальных контратакахМассированная атака ВСУ на регионы России: ПВО продолжает сбивать дроны
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4.7
96
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ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, курская область, вооруженные силы россии, потери всу
ВСУ на американском Stryker 8 раз попытались атаковать Курскую область

Армия Россия отразила восемь контратак ВСУ в Курской области за сутки

14:34 27.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области.
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на территории Курской области за минувшие сутки ликвидировали более 250 боевиков и одного взяли в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, и боевая бронированная машина, а также миномет и один автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" отразили восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино и Новоивановка. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожен бронетранспортер Stryker производства США.
Также оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 27 150 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США", - уточняют в военном ведомстве.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФНовости СВОКурская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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