https://crimea.ria.ru/20241027/novosti-svo-ukraina-poteryala-2100-boevikov-v-17-provalnykh-kontratakakh-1141378814.html

Новости СВО: Украина потеряла 2100 боевиков в 17 провальных контратаках

Новости СВО: Украина потеряла 2100 боевиков в 17 провальных контратаках - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Новости СВО: Украина потеряла 2100 боевиков в 17 провальных контратаках

Российские военные уничтожили еще 2100 украинских боевиков в зоне специальной военной операции, а также разбили вражескую технику и вооружение, в том числе... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T13:04

2024-10-27T13:04

2024-10-27T12:57

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 2100 украинских боевиков в зоне специальной военной операции, а также разбили вражескую технику и вооружение, в том числе западного образца. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 60 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" отразили четыре контратаки противника. ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, две гаубицы производства США, гаубицу Д-30 и орудие М119 производства США. Уничтожены станция РЭБ "Мандат М" и склад боеприпасов."Южная" группировка войск отразила контратаку ВСУ и уничтожила до 720 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей, три гаубицы производства США, гаубицу "Мста-Б", САУ "Гвоздика", четыре гаубицы Д-30, станцию РЭБ "Анклав-Н", ТРК ieMHR израильского производства и три полевых склада.Подразделения "Центра" отразили 11 контратак и уничтожили до 600 боевиков, танк, два бронетранспортера Viking шведского производства, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубицу "Мста-Б", четыре гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".Группировка войск "Восток" отразила контратаку врага. Потери украинских войск составили до 140 солдат, танк, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20 и две станции РЭБ "Анклав-Н". Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.Бойцы "Днепра" уничтожили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля, два орудия Д-20 и две станции РЭБ.Также Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Измайловка в Донецкой Народной Республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России проламывает оборону противника в ДонбассеКолонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном полеВойска России крушат врага: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиков

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине