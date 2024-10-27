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Как Россия ответит на возможные удары дальнобойным оружием - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Как Россия ответит на возможные удары дальнобойным оружием
Как Россия ответит на возможные удары дальнобойным оружием - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Как Россия ответит на возможные удары дальнобойным оружием
Москва должна будет соответствующим образом ответить на возможные удары дальнобойным оружием вглубь России, Минобороны прорабатывает варианты. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T10:51
2024-10-27T10:51
владимир путин (политик)
россия
политика
безопасность
оружие
коллективный запад
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Москва должна будет соответствующим образом ответить на возможные удары дальнобойным оружием вглубь России, Минобороны прорабатывает варианты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер также выразил надежду, что на Западе услышали его слова об обсуждении возможности предоставить Украине дальнобойное оружие. По его словам, бить вглубь России западным оружием Украина самостоятельно не сможет - для координации и наведения боеприпасов необходимо использовать данные космической разведи, которой у Киева нет, необходимы также специалисты, которые умеют с этим работать. Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, когда дискутируют о планах дать Киеву разрешение наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.На этой неделе не разрешать Украине бить дальнобойным американским оружием вглубь России рекомендовали Вашингтону разведывательное сообщество США и Пентагон.По мнению военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, удары натовским оружием вглубь российской территории не спасут Украину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США не снимут ограничения на удары вглубь России: Пентагон назвал причинуВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет УкраинеРоссия предвидела угрозу ударов дальнобойными ракетами – мнение
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владимир путин (политик), россия, политика, безопасность, оружие, коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости
Как Россия ответит на возможные удары дальнобойным оружием

Путин: Минобороны предложит варианты ответа на возможные удары вглубь России

10:51 27.10.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Москва должна будет соответствующим образом ответить на возможные удары дальнобойным оружием вглубь России, Минобороны прорабатывает варианты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы должны будем на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно, ну, об этом пока рановато говорить, но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов", - сказал президент в в интервью Павлу Зарубину.

Российский лидер также выразил надежду, что на Западе услышали его слова об обсуждении возможности предоставить Украине дальнобойное оружие. По его словам, бить вглубь России западным оружием Украина самостоятельно не сможет - для координации и наведения боеприпасов необходимо использовать данные космической разведи, которой у Киева нет, необходимы также специалисты, которые умеют с этим работать.
Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, когда дискутируют о планах дать Киеву разрешение наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
На этой неделе не разрешать Украине бить дальнобойным американским оружием вглубь России рекомендовали Вашингтону разведывательное сообщество США и Пентагон.
По мнению военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, удары натовским оружием вглубь российской территории не спасут Украину.
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