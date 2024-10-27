https://crimea.ria.ru/20241027/nadeyus-uslyshali--putin-o-reaktsii-zapada-na-ego-signaly-ob-udarakh-po-rf-1141375062.html

Надеюсь, услышали – Путин о реакции Запада на его сигналы об ударах по РФ

Надеюсь, услышали – Путин о реакции Запада на его сигналы об ударах по РФ - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Надеюсь, услышали – Путин о реакции Запада на его сигналы об ударах по РФ

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об обсуждении возможности предоставить Украине дальнобойное оружие для... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T09:55

2024-10-27T09:55

2024-10-27T09:57

владимир путин (политик)

россия

коллективный запад

безопасность

поставки западного оружия украине

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об обсуждении возможности предоставить Украине дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России. Российский лидер пояснил, что подобного рода оружие украинские военные самостоятельно применить не смогут, поскольку у Украины нет космической разведки и соответствующих специалистов."Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно. Это могут делать только специалисты стран НАТО. Потому что нужна для этого космическая разведка, которой у Украины, естественно, нет, мы это понимаем. Нужны специалисты, которые будут на основе данных разведки вводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать. Это самостоятельно украинская армия делать не может", - пояснил Путин.Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, когда дискутируют о планах дать Киеву разрешение наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.На этой неделе не разрешать Украине бить дальнобойным американским оружием вглубь России рекомендовали Вашингтону разведывательное сообщество США и Пентагон.По мнению военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, удары натовским оружием вглубь российской территории не спасут Украину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, коллективный запад, безопасность, поставки западного оружия украине, политика, новости