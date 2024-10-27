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На Украине обесточены более 500 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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На Украине обесточены более 500 населенных пунктов
На Украине обесточены более 500 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 27.10.2024
На Украине обесточены более 500 населенных пунктов
На Украине в воскресенье остаются без электроснабжения десятки тысяч жителей. Об этом сообщили в минэнерго страны. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T11:23
2024-10-27T11:23
украина
минэнерго украины
энергосистема украины
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СИМФЕРНОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На Украине в воскресенье остаются без электроснабжения десятки тысяч жителей. Об этом сообщили в минэнерго страны.По данным минэнерго, были повреждены энергетические объекты в Днепропетровской, подконтрольной Киеву Донецкой, а также в Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.Украинские власти утром сообщили о повреждении критической инфраструктуры из-за ночных взрывов. По данным назначенного Киевом главы Запорожской областной госадминистрации Ивана Федорова, в регионе прозвучало 355 взрывов. Громко было также в Одессе. По данным местных СМИ, там пылает крупный пожар и слышна детонация. Также взрывы были слышны в Житомирской области и Киеве. По данным мэра украинской столицы, в пригороде ночью работали системы ПВО.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтезавод и склад безэкипажных катеров уничтожены на УкраинеСерия взрывов прогремела на Западной Украине и в Киевской областиВ Харьковской области объявлена принудительная эвакуация
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РИА Новости Крым
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96
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украина, минэнерго украины, энергосистема украины, в мире, новости
На Украине обесточены более 500 населенных пунктов

На Украине обесточены жители 528 населенных пунктов - минэнерго страны

11:23 27.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкДобыча газа в Львовской области Украины. Архивное фото
Добыча газа в Львовской области Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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СИМФЕРНОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На Украине в воскресенье остаются без электроснабжения десятки тысяч жителей. Об этом сообщили в минэнерго страны.
"К утру воскресенье из-за боевых действий и технологических нарушений без света полностью или частично остаются 528 населенных пунктов", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
По данным минэнерго, были повреждены энергетические объекты в Днепропетровской, подконтрольной Киеву Донецкой, а также в Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Украинские власти утром сообщили о повреждении критической инфраструктуры из-за ночных взрывов. По данным назначенного Киевом главы Запорожской областной госадминистрации Ивана Федорова, в регионе прозвучало 355 взрывов. Громко было также в Одессе. По данным местных СМИ, там пылает крупный пожар и слышна детонация. Также взрывы были слышны в Житомирской области и Киеве. По данным мэра украинской столицы, в пригороде ночью работали системы ПВО.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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