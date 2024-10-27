https://crimea.ria.ru/20241027/na-ukraine-obestocheny-bolee-500-naselennykh-punktov-1141376402.html

На Украине обесточены более 500 населенных пунктов

На Украине обесточены более 500 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 27.10.2024

На Украине обесточены более 500 населенных пунктов

На Украине в воскресенье остаются без электроснабжения десятки тысяч жителей. Об этом сообщили в минэнерго страны. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T11:23

2024-10-27T11:23

2024-10-27T11:23

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СИМФЕРНОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На Украине в воскресенье остаются без электроснабжения десятки тысяч жителей. Об этом сообщили в минэнерго страны.По данным минэнерго, были повреждены энергетические объекты в Днепропетровской, подконтрольной Киеву Донецкой, а также в Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.Украинские власти утром сообщили о повреждении критической инфраструктуры из-за ночных взрывов. По данным назначенного Киевом главы Запорожской областной госадминистрации Ивана Федорова, в регионе прозвучало 355 взрывов. Громко было также в Одессе. По данным местных СМИ, там пылает крупный пожар и слышна детонация. Также взрывы были слышны в Житомирской области и Киеве. По данным мэра украинской столицы, в пригороде ночью работали системы ПВО.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтезавод и склад безэкипажных катеров уничтожены на УкраинеСерия взрывов прогремела на Западной Украине и в Киевской областиВ Харьковской области объявлена принудительная эвакуация

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, минэнерго украины, энергосистема украины, в мире, новости