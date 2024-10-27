https://crimea.ria.ru/20241027/v-krymu-poschitali-posetiteley-muzeev-i-zapovednikov-1141352282.html

В Крыму посчитали посетителей музеев и заповедников

В Крыму посчитали посетителей музеев и заповедников - РИА Новости Крым, 27.10.2024

В Крыму посчитали посетителей музеев и заповедников

28 миллионов человек побывали в уникальных крымских музеях и заповедниках за десять лет. Такие цифры назвала в ходе расширенной коллегии министерства культуры... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T08:12

2024-10-27T08:12

2024-10-27T08:12

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татьяна манежина

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заповедники крыма

минкульт крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. 28 миллионов человек побывали в уникальных крымских музеях и заповедниках за десять лет. Такие цифры назвала в ходе расширенной коллегии министерства культуры Республики Крым министр культуры региона Татьяна Манежина.По ее словам, ежегодно коллекции крымских музеев пополняются на десять тысяч экспонатов. Осуществляется реставрация. При этом главной проблемой местных музеев все еще остается нехватка экспозиционных площадей."Наша главная задача сегодня это максимально эффективно использовать потенциал музеев для укрепления российской культурной самобытности", - заверила министр.Ранее зампредседателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков сообщал, что в Симферопольском районе Крыма построят музей региональной истории – к его проектированию приступят в текущем году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда подлинники картин Коровина привезут в музей художника в КрымуСимферополь хотят сделать центром экскурсионного туризмаМузей региональной истории построят в Крыму

крым

заповедники крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, татьяна манежина, новости крыма, музеи крыма, заповедники крыма, минкульт крыма