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Запад на это реагирует со страхом: что возглавит Россия в новом мире - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Запад на это реагирует со страхом: что возглавит Россия в новом мире
Запад на это реагирует со страхом: что возглавит Россия в новом мире - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Запад на это реагирует со страхом: что возглавит Россия в новом мире
В отличие от СССР, строившего в свое время новую мировую систему с большими издержками на ее поддержание, Россия сегодня возглавила процесс формирования нового... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T09:13
2024-10-27T09:13
политика
радио "спутник в крыму"
мнения
владимир киреев
новости
коллективный запад
россия
брикс
саммит брикс в казани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В отличие от СССР, строившего в свое время новую мировую систему с большими издержками на ее поддержание, Россия сегодня возглавила процесс формирования нового миропорядка вместе с экономически сильными государствами и является политическим лидером нового мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, эксперт Института нового общества Владимир Киреев.Самое главное, что отмечает сегодня практически весь мир по прошествии саммита БРИКС, это формирование уже де-факто нового центра силы, подчеркнул Киреев.Примечательно то, что Россия, как и прежде, становится лидером создания новой мировой системы, заметил политолог. Больше того: находится практически во главе ее."Но, если строя предыдущую систему Советский Союз нес огромные издержки на ее поддержание, то сейчас, при том, что мы опять оказались во главе этого процесса, его паровозом, Россия не является в экономическом плане главной, единственной силой, которая формирует эту новую мировую систему. Есть крупные страны, участвующие в новом объединении, намного крупнее России в экономическом аспекте. Так что это, скорее, политическое лидерство", – уточнил политолог.Западные СМИ очень тщательно оценивают ситуацию по параметру того, что Россия не оказалась в изоляции, добавил он. И хотя все страны, участвующие вместе с РФ в знаковом процессе, подчеркивают, что новый мировой порядок не является антизападным, в глазах всего мира он именно такой, отметил Киреев."И Запад, конечно, на все это реагирует со страхом", – заметил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги БРИКС: саммит определил роль России в создании многополярного мира О чем говорили Путин с генсеком ООН на закрытой встрече в Казани Зеленский нахамил в адрес ООН после визита Гутерриша на саммит БРИКС
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политика, мнения, владимир киреев, новости, коллективный запад, россия, брикс, саммит брикс в казани
Запад на это реагирует со страхом: что возглавит Россия в новом мире

Россия становится у руля политического курса новой мировой системы – политолог

09:13 27.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В отличие от СССР, строившего в свое время новую мировую систему с большими издержками на ее поддержание, Россия сегодня возглавила процесс формирования нового миропорядка вместе с экономически сильными государствами и является политическим лидером нового мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
Самое главное, что отмечает сегодня практически весь мир по прошествии саммита БРИКС, это формирование уже де-факто нового центра силы, подчеркнул Киреев.
"Это принципиальная сила, которая формирует новый мировой порядок. И значение этого события огромно, судя по резонансу. Многие рассчитывают на изменение ситуации, на новые правила игры и возможности для себя. Об этом пишут и западные СМИ, и Глобальный Юг", – отметил Киреев.
Примечательно то, что Россия, как и прежде, становится лидером создания новой мировой системы, заметил политолог. Больше того: находится практически во главе ее.
"Но, если строя предыдущую систему Советский Союз нес огромные издержки на ее поддержание, то сейчас, при том, что мы опять оказались во главе этого процесса, его паровозом, Россия не является в экономическом плане главной, единственной силой, которая формирует эту новую мировую систему. Есть крупные страны, участвующие в новом объединении, намного крупнее России в экономическом аспекте. Так что это, скорее, политическое лидерство", – уточнил политолог.
Западные СМИ очень тщательно оценивают ситуацию по параметру того, что Россия не оказалась в изоляции, добавил он. И хотя все страны, участвующие вместе с РФ в знаковом процессе, подчеркивают, что новый мировой порядок не является антизападным, в глазах всего мира он именно такой, отметил Киреев.
"И Запад, конечно, на все это реагирует со страхом", – заметил эксперт.
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