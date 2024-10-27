https://crimea.ria.ru/20241027/tragicheski-pogibla-komanda-medikov--chto-izvestno-o-krushenii-mi-2-1141374909.html

Трагически погибла команда медиков – что известно о крушении Ми-2

Трагически погибла команда медиков – что известно о крушении Ми-2 - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Трагически погибла команда медиков – что известно о крушении Ми-2

При крушении вертолета Ми-2 в Кировской области трагически погибла команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T09:39

2024-10-27T09:39

2024-10-27T09:39

кировская область

происшествия

авиакатастрофа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. При крушении вертолета Ми-2 в Кировской области трагически погибла команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и назвал имена погибших.По словам первого зампредседателя, он лично знал Валентина Комлева как опытнейшего пилота, который "стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации".В субботу вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки, изначально сообщалось о трех жертвах, к вечеру было найдено тело четвертого погибшего. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден четвертый погибший при крушении вертолета Ми-2 в Кировской областиВоенный самолет упал на границе Волгоградской областиВ Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления

кировская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, происшествия, авиакатастрофа, новости