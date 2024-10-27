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Трагически погибла команда медиков – что известно о крушении Ми-2 - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Трагически погибла команда медиков – что известно о крушении Ми-2
Трагически погибла команда медиков – что известно о крушении Ми-2 - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Трагически погибла команда медиков – что известно о крушении Ми-2
При крушении вертолета Ми-2 в Кировской области трагически погибла команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T09:39
2024-10-27T09:39
кировская область
происшествия
авиакатастрофа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. При крушении вертолета Ми-2 в Кировской области трагически погибла команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и назвал имена погибших.По словам первого зампредседателя, он лично знал Валентина Комлева как опытнейшего пилота, который "стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации".В субботу вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки, изначально сообщалось о трех жертвах, к вечеру было найдено тело четвертого погибшего. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден четвертый погибший при крушении вертолета Ми-2 в Кировской областиВоенный самолет упал на границе Волгоградской областиВ Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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кировская область, происшествия, авиакатастрофа, новости
Трагически погибла команда медиков – что известно о крушении Ми-2

При крушении Ми-2 в Кировской области погибли врачи Единой службы скорой и санавиации

09:39 27.10.2024
 
© МЧС РоссииМесто крушения вертолета в Кировской области
Место крушения вертолета в Кировской области
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. При крушении вертолета Ми-2 в Кировской области трагически погибла команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и назвал имена погибших.
"Валентин Комлев — пилот; Александр Гыска — врач; Татьяна Глызина — фельдшер; Сергей Широких — фельдшер. Команда настоящих профессионалов, преданных своему делу!" — написал он в Telegram-канале.
По словам первого зампредседателя, он лично знал Валентина Комлева как опытнейшего пилота, который "стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации".
В субботу вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки, изначально сообщалось о трех жертвах, к вечеру было найдено тело четвертого погибшего.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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Кировская областьПроисшествияАвиакатастрофаНовости
 
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