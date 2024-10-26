https://crimea.ria.ru/20241026/nayden-chetvertyy-pogibshiy-pri-krushenii-vertoleta-mi-2-v-kirovskoy-oblasti-1141372644.html

Найден четвертый погибший при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области

Найден четвертый погибший при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Найден четвертый погибший при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области

Число погибших при крушении вертолета санавиации Ми-2 в Кировской области возросло до четырех, сообщило МЧС России. РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T20:37

2024-10-26T20:37

2024-10-26T20:51

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

россия

кировская область

вертолет

александр соколов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при крушении вертолета санавиации Ми-2 в Кировской области возросло до четырех, сообщило МЧС России.Ранее чрезвычайное ведомство сообщало о гибели трех человек в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в лесу у деревни Белеенки в Кировской области.Как сообщил губернатор региона Александр Соколов, на борту была медицинская команда: пилот, врач и два фельдшера. Пациентов в кабине не было."На месте работают все профильные службы", – написал Соколов в своем Telegram-канале.По его словам, борт Ми-2 с командой медиков работал в Даровском. В 18-00 вертолет вылетел обратно и через несколько минут упал, рассказал губернатор.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посольство проверяет, были ли на борту сбитого в Судане самолета россияне Грузовое судно перевернулось у берегов Сахалина - четыре моряка пропали Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области

россия

кировская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия, кировская область, вертолет, александр соколов