https://crimea.ria.ru/20241026/nayden-chetvertyy-pogibshiy-pri-krushenii-vertoleta-mi-2-v-kirovskoy-oblasti-1141372644.html
Найден четвертый погибший при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области
Найден четвертый погибший при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Найден четвертый погибший при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области
Число погибших при крушении вертолета санавиации Ми-2 в Кировской области возросло до четырех, сообщило МЧС России. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T20:37
2024-10-26T20:37
2024-10-26T20:51
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
россия
кировская область
вертолет
александр соколов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при крушении вертолета санавиации Ми-2 в Кировской области возросло до четырех, сообщило МЧС России.Ранее чрезвычайное ведомство сообщало о гибели трех человек в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в лесу у деревни Белеенки в Кировской области.Как сообщил губернатор региона Александр Соколов, на борту была медицинская команда: пилот, врач и два фельдшера. Пациентов в кабине не было."На месте работают все профильные службы", – написал Соколов в своем Telegram-канале.По его словам, борт Ми-2 с командой медиков работал в Даровском. В 18-00 вертолет вылетел обратно и через несколько минут упал, рассказал губернатор.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посольство проверяет, были ли на борту сбитого в Судане самолета россияне Грузовое судно перевернулось у берегов Сахалина - четыре моряка пропали Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
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РИА Новости Крым
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новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия, кировская область, вертолет, александр соколов
Найден четвертый погибший при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области
Обнаружено тело четвертого погибшего при крушении Ми-2 в Кировской области – МЧС
20:37 26.10.2024 (обновлено: 20:51 26.10.2024)