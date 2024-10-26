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Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Кировской области - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Кировской области
Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Кировской области - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Кировской области
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области, предварительно, на борту находились 4 человека, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T19:05
2024-10-26T19:09
вертолет
происшествия
кировская область
россия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области, предварительно, на борту находились 4 человека, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Ведомство уточнило, что к месту следуют спасатели МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вертолет, происшествия, кировская область, россия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Кировской области

В Кировской области вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу - трое погибших

19:05 26.10.2024 (обновлено: 19:09 26.10.2024)
 
© РИА Новости . Александр Пантионов"Скорая" помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Александр Пантионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области, предварительно, на борту находились 4 человека, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
"Поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-2 в лесу у деревни Белеенки. Предварительно, на борту находились 4 человека", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что к месту следуют спасатели МЧС России.

"Спасатели МЧС России обнаружили тела троих погибших", - добавили в чрезвычайном ведомстве.

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