https://crimea.ria.ru/20241026/tri-cheloveka-pogibli-pri-zhestkoy-posadke-vertoleta-v-kirovskoy-oblasti-1141372217.html

Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Кировской области

Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Кировской области - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Кировской области

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области, предварительно, на борту находились 4 человека, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T19:05

2024-10-26T19:05

2024-10-26T19:09

вертолет

происшествия

кировская область

россия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области, предварительно, на борту находились 4 человека, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Ведомство уточнило, что к месту следуют спасатели МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240917/vertolet-s-tremya-lyudmi-na-bortu-propal-v-amurskoy-oblasti-1140391696.html

кировская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вертолет, происшествия, кировская область, россия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)