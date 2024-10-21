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Посольство проверяет, были ли на борту сбитого в Судане самолета россияне
Посольство проверяет, были ли на борту сбитого в Судане самолета россияне - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Посольство проверяет, были ли на борту сбитого в Судане самолета россияне
Посольство России в Судане выясняет обстоятельства крушения грузового самолета, на котором, предположительно, могли находиться граждане России. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T20:28
2024-10-21T20:28
2024-10-21T20:28
россия
судан
авиакатастрофа
происшествия
крушение самолета
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Посольство России в Судане выясняет обстоятельства крушения грузового самолета, на котором, предположительно, могли находиться граждане России. Об этом сообщает Telegram-канал российской дипмиссии.Как отметили в дипмиссии, ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.С апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Причина конфликта — раскол внутри военных элит, борющихся за власть и доступ к ресурсам. Поводом для столкновений стал вопрос интеграции СБР в структуру армии. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, судан, авиакатастрофа, происшествия, крушение самолета, в мире, новости
Посольство проверяет, были ли на борту сбитого в Судане самолета россияне
Посольство выясняет обстоятельства крушения самолета в Судане с якобы россиянами на борту
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Посольство России в Судане выясняет обстоятельства крушения грузового самолета, на котором, предположительно, могли находиться граждане России. Об этом сообщает Telegram-канал российской дипмиссии.
"Представители Сил быстрого реагирования Судана сообщают через свои соцсети, что на западе Судана сбили грузовой самолет в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане. Посольство в контакте с суданскими властями и предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента", - говорится в сообщении.
Как отметили в дипмиссии, ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.
С апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Причина конфликта — раскол внутри военных элит, борющихся за власть и доступ к ресурсам. Поводом для столкновений стал вопрос интеграции СБР в структуру армии.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек.
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