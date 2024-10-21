https://crimea.ria.ru/20241021/posolstvo-proveryaet-byli-li-na-bortu-sbitogo-v-sudane-samoleta-rossiyane-1141249305.html

Посольство проверяет, были ли на борту сбитого в Судане самолета россияне

Посольство проверяет, были ли на борту сбитого в Судане самолета россияне - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Посольство проверяет, были ли на борту сбитого в Судане самолета россияне

Посольство России в Судане выясняет обстоятельства крушения грузового самолета, на котором, предположительно, могли находиться граждане России. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T20:28

2024-10-21T20:28

2024-10-21T20:28

россия

судан

авиакатастрофа

происшествия

крушение самолета

в мире

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Посольство России в Судане выясняет обстоятельства крушения грузового самолета, на котором, предположительно, могли находиться граждане России. Об этом сообщает Telegram-канал российской дипмиссии.Как отметили в дипмиссии, ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.С апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Причина конфликта — раскол внутри военных элит, борющихся за власть и доступ к ресурсам. Поводом для столкновений стал вопрос интеграции СБР в структуру армии. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, судан, авиакатастрофа, происшествия, крушение самолета, в мире, новости