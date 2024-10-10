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Военный самолет упал на границе Волгоградской области - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Военный самолет упал на границе Волгоградской области
Военный самолет упал на границе Волгоградской области - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Военный самолет упал на границе Волгоградской области
Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T12:30
2024-10-10T12:30
крушение самолета
авиакатастрофа
россия
волгоградская область
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.Сообщается, что пилоту удалось катапультироваться. Ранее в Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления в полете, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. По данным ведомства, командир воздушного судна запросил аварийную посадку. При выполнении посадки самолет получил незначительные повреждения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекПилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домовВертолет Ми-8Т врезался в сопку – найдены 17 тел погибших
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крушение самолета, авиакатастрофа, россия, волгоградская область, новости, происшествия
Военный самолет упал на границе Волгоградской области

Учебно-тренировочный самолет ЯК-130 упал на границе Калмыкии с Волгоградской областью

12:30 10.10.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчебно-боевой самолет Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.
"Произошло падение учебно-тренировочного самолета Як-130, предварительно, на границе между Калмыкией и Волгоградской областью", - цитирует агентство собеседника.
Сообщается, что пилоту удалось катапультироваться.
Ранее в Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления в полете, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. По данным ведомства, командир воздушного судна запросил аварийную посадку. При выполнении посадки самолет получил незначительные повреждения.
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Крушение самолетаАвиакатастрофаРоссияВолгоградская областьНовостиПроисшествия
 
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