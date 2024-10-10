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Военный самолет упал на границе Волгоградской области

Военный самолет упал на границе Волгоградской области - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Военный самолет упал на границе Волгоградской области

Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T12:30

2024-10-10T12:30

2024-10-10T12:30

крушение самолета

авиакатастрофа

россия

волгоградская область

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.Сообщается, что пилоту удалось катапультироваться. Ранее в Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления в полете, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. По данным ведомства, командир воздушного судна запросил аварийную посадку. При выполнении посадки самолет получил незначительные повреждения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекПилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домовВертолет Ми-8Т врезался в сопку – найдены 17 тел погибших

россия

волгоградская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение самолета, авиакатастрофа, россия, волгоградская область, новости, происшествия