https://crimea.ria.ru/20241010/voennyy-samolet-upal-na-granitse-volgogradskoy-oblasti-1140985090.html
Военный самолет упал на границе Волгоградской области
Военный самолет упал на границе Волгоградской области - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Военный самолет упал на границе Волгоградской области
Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T12:30
2024-10-10T12:30
2024-10-10T12:30
крушение самолета
авиакатастрофа
россия
волгоградская область
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140984963_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_e3643766f8f33900972e78ca15d4ee63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.Сообщается, что пилоту удалось катапультироваться. Ранее в Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления в полете, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. По данным ведомства, командир воздушного судна запросил аварийную посадку. При выполнении посадки самолет получил незначительные повреждения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекПилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домовВертолет Ми-8Т врезался в сопку – найдены 17 тел погибших
россия
волгоградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140984963_288:0:2560:1704_1920x0_80_0_0_f2ccfecb638a8a93b33d554aa786b305.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение самолета, авиакатастрофа, россия, волгоградская область, новости, происшествия
Военный самолет упал на границе Волгоградской области
Учебно-тренировочный самолет ЯК-130 упал на границе Калмыкии с Волгоградской областью