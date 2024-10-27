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Дрон атаковал рейсовый автобус в Горловке - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Дрон атаковал рейсовый автобус в Горловке
Дрон атаковал рейсовый автобус в Горловке - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Дрон атаковал рейсовый автобус в Горловке
Три мирных жителя ранены в результате атаки украинского беспилотника в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T13:21
2024-10-27T13:21
горловка
иван приходько
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Три мирных жителя ранены в результате атаки украинского беспилотника в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.По его данным, инцидент произошел в воскресенье в поселке Химик. Дрон ударил по рейсовому автобусу №2. Изначально было известно об одном пострадавшем.Кроме того. в следствие украинской вооруженной агрессии обесточены фильтровальная станция № 2 и насосная станция "Резервная".В субботу шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск. По данным Приходько, удар пришелся по жилому массиву "Строитель".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 раненыЧетыре мирных жителя ранены в ГорловкеДроны атаковали институт в Горловке
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РИА Новости Крым
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4.7
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горловка, иван приходько, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, обстрелы всу, новости
Дрон атаковал рейсовый автобус в Горловке

Три мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в Горловке

13:21 27.10.2024
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Три мирных жителя ранены в результате атаки украинского беспилотника в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
По его данным, инцидент произошел в воскресенье в поселке Химик. Дрон ударил по рейсовому автобусу №2. Изначально было известно об одном пострадавшем.
"Количество раненых возросло до трех", - написал Приходько в Telegram.
Кроме того. в следствие украинской вооруженной агрессии обесточены фильтровальная станция № 2 и насосная станция "Резервная".
В субботу шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск. По данным Приходько, удар пришелся по жилому массиву "Строитель".
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