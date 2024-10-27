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Как заключенные смогли сбежать из колонии в Липецкой области – ответ СК - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Как заключенные смогли сбежать из колонии в Липецкой области – ответ СК
Как заключенные смогли сбежать из колонии в Липецкой области – ответ СК - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Как заключенные смогли сбежать из колонии в Липецкой области – ответ СК
Заключенные Липецкой исправительной колонии №2 смогли сбежать из-за ненадлежащего контроля со стороны сотрудников учреждения. Об этом сообщили в Следственном... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T14:51
2024-10-27T14:51
липецкая область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Заключенные Липецкой исправительной колонии №2 смогли сбежать из-за ненадлежащего контроля со стороны сотрудников учреждения. Об этом сообщили в Следственном комитете России.По версии следственных органов, заключенные сделали подкоп, через который вечером 25 октября совершили побег. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Утром в субботу, 26 октября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег шестеро заключенных.За беглецами была направлена группа преследования. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое из них задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции. Эту же информацию опубликовал губернатор области. Затем стало известно о задержании еще одного сбежавшего. К вечеру субботы был задержан пятый фигурант.По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, повлекшей побег заключенных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан - МВД РФЕще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой областиДвое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны
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РИА Новости Крым
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60
липецкая область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, уголовный кодекс
Как заключенные смогли сбежать из колонии в Липецкой области – ответ СК

Заключенные сбежали из-за халатности сотрудников колонии в Липецкой области – Следком

14:51 27.10.2024
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Заключенные Липецкой исправительной колонии №2 смогли сбежать из-за ненадлежащего контроля со стороны сотрудников учреждения. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По версии следственных органов, заключенные сделали подкоп, через который вечером 25 октября совершили побег.
"Следствие полагает, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Утром в субботу, 26 октября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег шестеро заключенных.
За беглецами была направлена группа преследования. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое из них задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции. Эту же информацию опубликовал губернатор области. Затем стало известно о задержании еще одного сбежавшего. К вечеру субботы был задержан пятый фигурант.
По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, повлекшей побег заключенных.
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