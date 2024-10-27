https://crimea.ria.ru/20241027/kak-zaklyuchennye-smogli-sbezhat-iz-kolonii-v-lipetskoy-oblasti--otvet-sk-1141380973.html
Как заключенные смогли сбежать из колонии в Липецкой области – ответ СК
Как заключенные смогли сбежать из колонии в Липецкой области – ответ СК - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Как заключенные смогли сбежать из колонии в Липецкой области – ответ СК
Заключенные Липецкой исправительной колонии №2 смогли сбежать из-за ненадлежащего контроля со стороны сотрудников учреждения. Об этом сообщили в Следственном... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T14:51
2024-10-27T14:51
2024-10-27T14:51
липецкая область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Заключенные Липецкой исправительной колонии №2 смогли сбежать из-за ненадлежащего контроля со стороны сотрудников учреждения. Об этом сообщили в Следственном комитете России.По версии следственных органов, заключенные сделали подкоп, через который вечером 25 октября совершили побег. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Утром в субботу, 26 октября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег шестеро заключенных.За беглецами была направлена группа преследования. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое из них задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции. Эту же информацию опубликовал губернатор области. Затем стало известно о задержании еще одного сбежавшего. К вечеру субботы был задержан пятый фигурант.По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, повлекшей побег заключенных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан - МВД РФЕще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой областиДвое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны
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липецкая область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, уголовный кодекс
Как заключенные смогли сбежать из колонии в Липецкой области – ответ СК
Заключенные сбежали из-за халатности сотрудников колонии в Липецкой области – Следком