Рейтинг@Mail.ru
Четыре мирных жителя ранены в Горловке - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241021/chetyre-mirnykh-zhitelya-raneny-v-gorlovke-1141250326.html
Четыре мирных жителя ранены в Горловке
Четыре мирных жителя ранены в Горловке - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Четыре мирных жителя ранены в Горловке
Четыре мужчины пострадали в Горловке при атаках украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T21:40
2024-10-21T21:44
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
денис пушилин
горловка
обстрелы всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1a/1123661966_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88477d85ee35cc5e3061221d38dba949.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Четыре мужчины пострадали в Горловке при атаках украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, мужчины 60-ти и 40 лет пострадали при артиллерийском ударе по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки.В Калининском районе украинский дрон сбросил взрывчатку на мирный жителей. Ранения средней степени тяжести получили 42-летний и 54-летний мужчины. При атаках также повреждены четыре жилых дома, трансформатор и линия электропередачи, а также четыре автомобиля."Со стороны ВФУ совершены 18 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.17 октября один сотрудник коммунальных служб погиб и еще трое получили ранения при атаках украинских боевиков на Горловку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал коммунальщиков в Горловке – один погиб и ранены троеОдин человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ в ГорловкеДрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в Горловке
донецкая народная республика (днр)
горловка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1a/1123661966_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_361753dde1dd4355045261428720ba88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, горловка, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Четыре мирных жителя ранены в Горловке

Четыре мирных жителя ранены при атаках дронов и артобстрелах Горловки - Пушилин

21:40 21.10.2024 (обновлено: 21:44 21.10.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкМягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Четыре мужчины пострадали в Горловке при атаках украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, мужчины 60-ти и 40 лет пострадали при артиллерийском ударе по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки.
В Калининском районе украинский дрон сбросил взрывчатку на мирный жителей. Ранения средней степени тяжести получили 42-летний и 54-летний мужчины.
При атаках также повреждены четыре жилых дома, трансформатор и линия электропередачи, а также четыре автомобиля.
"Со стороны ВФУ совершены 18 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.
17 октября один сотрудник коммунальных служб погиб и еще трое получили ранения при атаках украинских боевиков на Горловку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дрон ВСУ атаковал коммунальщиков в Горловке – один погиб и ранены трое
Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ в Горловке
Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в Горловке
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДенис ПушилинГорловкаОбстрелы ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:51Британский журналист получил временное убежище в России
21:40Четыре мирных жителя ранены в Горловке
21:18Сохранили жизнь: в Крыму врачи отговорили от аборта 368 женщин
20:59В Ленинском районе Крыма на сутки отключат воду
20:41Неприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в Молдавии
20:28Посольство проверяет, были ли на борту сбитого в Судане самолета россияне
20:11Конфликт на Украине не включен в повестку саммита БРИКС – в чем причина
19:41В Алуште начался отопительный сезон – тепло придет в дома во вторник
19:22К Земле летят потоки плазмы – когда ждать новую магнитную бурю
19:05Стали известны результаты первого тура выборов президента Молдавии
18:49В Севастополе простились с погибшим в Сирии морским офицером
18:31Катастрофа неизбежна: для чего Украину ускоренно зачищают от населения
18:15Чемпионская семья из Крыма победила в конкурсе "Семья года"
18:02Более 500 пользователей зарегистрировались в ИСУП Крыма с июня 2023 года
17:51Дрейфовал на лодке в открытом море: у берегов Крыма спасен рыбак
17:37Больше 60 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
17:19Две раненные в Запорожской области женщины скончались в больнице
17:09Дрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской области
16:57Защищал мирных жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО
16:44Когда начнут отопительный сезон в Керчи
Лента новостейМолния