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Четыре мирных жителя ранены в Горловке
Четыре мирных жителя ранены в Горловке - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Четыре мирных жителя ранены в Горловке
Четыре мужчины пострадали в Горловке при атаках украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T21:40
2024-10-21T21:40
2024-10-21T21:44
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Четыре мужчины пострадали в Горловке при атаках украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, мужчины 60-ти и 40 лет пострадали при артиллерийском ударе по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки.В Калининском районе украинский дрон сбросил взрывчатку на мирный жителей. Ранения средней степени тяжести получили 42-летний и 54-летний мужчины. При атаках также повреждены четыре жилых дома, трансформатор и линия электропередачи, а также четыре автомобиля."Со стороны ВФУ совершены 18 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.17 октября один сотрудник коммунальных служб погиб и еще трое получили ранения при атаках украинских боевиков на Горловку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал коммунальщиков в Горловке – один погиб и ранены троеОдин человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ в ГорловкеДрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в Горловке
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, горловка, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Четыре мирных жителя ранены в Горловке
Четыре мирных жителя ранены при атаках дронов и артобстрелах Горловки - Пушилин
21:40 21.10.2024 (обновлено: 21:44 21.10.2024)