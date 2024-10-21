https://crimea.ria.ru/20241021/chetyre-mirnykh-zhitelya-raneny-v-gorlovke-1141250326.html

Четыре мирных жителя ранены в Горловке

Четыре мирных жителя ранены в Горловке - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Четыре мирных жителя ранены в Горловке

Четыре мужчины пострадали в Горловке при атаках украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T21:40

2024-10-21T21:40

2024-10-21T21:44

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

денис пушилин

горловка

обстрелы всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1a/1123661966_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88477d85ee35cc5e3061221d38dba949.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Четыре мужчины пострадали в Горловке при атаках украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, мужчины 60-ти и 40 лет пострадали при артиллерийском ударе по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки.В Калининском районе украинский дрон сбросил взрывчатку на мирный жителей. Ранения средней степени тяжести получили 42-летний и 54-летний мужчины. При атаках также повреждены четыре жилых дома, трансформатор и линия электропередачи, а также четыре автомобиля."Со стороны ВФУ совершены 18 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.17 октября один сотрудник коммунальных служб погиб и еще трое получили ранения при атаках украинских боевиков на Горловку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал коммунальщиков в Горловке – один погиб и ранены троеОдин человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ в ГорловкеДрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в Горловке

донецкая народная республика (днр)

горловка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, горловка, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости