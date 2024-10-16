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Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ в Горловке

Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ в Горловке - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ в Горловке

Украинские войска в среду 18 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 40 боеприпасов, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил глава региона... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T21:47

2024-10-16T21:47

2024-10-16T21:47

денис пушилин

горловка

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИФМЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Украинские войска в среду 18 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 40 боеприпасов, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его информации в Никитовском районе Горловки при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников ВФУ погиб мужчина 1989 г.р., ранения средней степени тяжести получили мужчины 1978, 2004 г.р., также пострадали мужчины 1972 и 1999 г.р. Повреждено жилое домостроение в Калининском районе Горловки, в Никитовском районе Горловки поврежден автомобиль.Глава республики сообщил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Он добавил, что в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили жилое домостроение и автомобиль в Горловке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под БелгородомРаненная при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больницеДрон убил мирного жителя в собственном доме в Белгородской области

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2024

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денис пушилин, горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости