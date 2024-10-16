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Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ в Горловке
Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ в Горловке - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ в Горловке
Украинские войска в среду 18 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 40 боеприпасов, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил глава региона... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T21:47
2024-10-16T21:47
2024-10-16T21:47
денис пушилин
горловка
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИФМЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Украинские войска в среду 18 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 40 боеприпасов, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его информации в Никитовском районе Горловки при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников ВФУ погиб мужчина 1989 г.р., ранения средней степени тяжести получили мужчины 1978, 2004 г.р., также пострадали мужчины 1972 и 1999 г.р. Повреждено жилое домостроение в Калининском районе Горловки, в Никитовском районе Горловки поврежден автомобиль.Глава республики сообщил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Он добавил, что в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили жилое домостроение и автомобиль в Горловке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под БелгородомРаненная при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больницеДрон убил мирного жителя в собственном доме в Белгородской области
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денис пушилин, горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ в Горловке
Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ в Горловке - Пушилин
СИФМЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Украинские войска в среду 18 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 40 боеприпасов, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще четверо мирных жителей получили ранения в результате киевской агрессии", - написал он в своем ТГ-канале.
По его информации в Никитовском районе Горловки при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников ВФУ погиб мужчина 1989 г.р., ранения средней степени тяжести получили мужчины 1978, 2004 г.р., также пострадали мужчины 1972 и 1999 г.р.
Повреждено жилое домостроение в Калининском районе Горловки, в Никитовском районе Горловки поврежден автомобиль.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 18 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.
Глава республики сообщил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Он добавил, что в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили жилое домостроение и автомобиль в Горловке.
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