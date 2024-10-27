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Грузовик протаранил остановку в Израиле – что известно
Грузовик протаранил остановку в Израиле – что известно - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Грузовик протаранил остановку в Израиле – что известно
В столице Израиле Тель-Авиве грузовик протаранил автобусную остановку , пострадали 35 человек. Об этом со ссылкой на полицию и медиков Израиля пишет РИА... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T12:50
2024-10-27T12:50
2024-10-27T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В столице Израиле Тель-Авиве грузовик протаранил автобусную остановку , пострадали 35 человек. Об этом со ссылкой на полицию и медиков Израиля пишет РИА Новости.По данным ведомства, в воскресенье грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива.Полиция пока не назвала инцидент терактом. При этом, по данным силовиков, водитель грузовика "был нейтрализован." Детали инцидента расследуются, добавили в пресс-службе.6 октября при теракте на автовокзале в городе Беэр-Шева в Израиле погибла 25-летняя девушка и более десяти пострадали. 1 октября теракт со стрельбой произошел в южном предместье Тель-Авива Яффо. Двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами.В результате теракта погибли семь человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести. Террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие, заявили в полиции Израиля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участниковТакие снаряды нужны самому: Украина не будет получать оружие из ИзраиляКак эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенатор
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израиль, происшествия, в мире, новости
Грузовик протаранил остановку в Израиле – что известно
В Тель-Авиве грузовик пострадал остановку и автобус – ранены 35 человек
12:50 27.10.2024 (обновлено: 12:53 27.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В столице Израиле Тель-Авиве грузовик протаранил автобусную остановку , пострадали 35 человек. Об этом со ссылкой на полицию и медиков Израиля пишет РИА Новости.
По данным ведомства, в воскресенье грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива.
"Медики и парамедики эвакуировали в больницы 35 раненых, включая шестерых в тяжелом состоянии, пятерых в состоянии средней тяжести, 20 в легком состоянии и четверых испытавших тревогу", - говорится в сообщении новостной службы телеканала.
Полиция пока не назвала инцидент терактом. При этом, по данным силовиков, водитель грузовика "был нейтрализован." Детали инцидента расследуются, добавили в пресс-службе.
"После тарана грузовика возле базы Глилот предварительное расследование показало, что автобус остановился около автобусной остановки, чтобы высадить пассажиров. В то же время к остановке подъехал грузовик и врезался в автобус с пассажирами... Гражданские лица на месте происшествия открыли огонь по водителю грузовика и нейтрализовали его. Обстоятельства инцидента все еще расследуются", - заявила пресс-служба полиции.
6 октября при теракте
на автовокзале в городе Беэр-Шева в Израиле погибла 25-летняя девушка и более десяти пострадали. 1 октября теракт со стрельбой произошел в южном предместье Тель-Авива Яффо. Двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами.
В результате теракта погибли семь человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести. Террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие, заявили в полиции Израиля.
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