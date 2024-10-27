https://crimea.ria.ru/20241027/gruzovik-protaranil-ostanovku-v-izraile-1141378585.html

Грузовик протаранил остановку в Израиле – что известно

Грузовик протаранил остановку в Израиле – что известно - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Грузовик протаранил остановку в Израиле – что известно

В столице Израиле Тель-Авиве грузовик протаранил автобусную остановку , пострадали 35 человек. Об этом со ссылкой на полицию и медиков Израиля пишет РИА... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T12:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В столице Израиле Тель-Авиве грузовик протаранил автобусную остановку , пострадали 35 человек. Об этом со ссылкой на полицию и медиков Израиля пишет РИА Новости.По данным ведомства, в воскресенье грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива.Полиция пока не назвала инцидент терактом. При этом, по данным силовиков, водитель грузовика "был нейтрализован." Детали инцидента расследуются, добавили в пресс-службе.6 октября при теракте на автовокзале в городе Беэр-Шева в Израиле погибла 25-летняя девушка и более десяти пострадали. 1 октября теракт со стрельбой произошел в южном предместье Тель-Авива Яффо. Двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами.В результате теракта погибли семь человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести. Террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие, заявили в полиции Израиля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участниковТакие снаряды нужны самому: Украина не будет получать оружие из ИзраиляКак эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенатор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, происшествия, в мире, новости