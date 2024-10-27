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Над Брянской областью сбили 15 беспилотников

Над Брянской областью сбили 15 беспилотников - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Над Брянской областью сбили 15 беспилотников

Украинские боевики в воскресенье атакуют Брянскую область с воздуха. Над регионом уничтожено 15 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T15:07

2024-10-27T15:07

2024-10-27T15:10

брянская область

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

россия

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики в воскресенье атакуют Брянскую область с воздуха. Над регионом уничтожено 15 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что три дрона были сбиты над регионом около часа дня 27 октября. Спустя полчаса атака повторилась.По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, при атаках не зафиксировано разрушений, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.В ночь на воскресенье над Азовским морем и семью регионами России уничтожили 51 беспилотник. Массированные атаки на Брянскую область предпринимались и накануне в течение дня. Над регионом уничтожили 12 дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на регионы России: ПВО продолжает сбивать дроны13 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотникиБолее 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов России

брянская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, россия, происшествия, новости