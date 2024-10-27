Рейтинг@Mail.ru
Над Брянской областью сбили 15 беспилотников - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241027/nad-bryanskoy-oblastyu-sbili-15-bespilotnikov-1141381447.html
Над Брянской областью сбили 15 беспилотников
Над Брянской областью сбили 15 беспилотников - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Над Брянской областью сбили 15 беспилотников
Украинские боевики в воскресенье атакуют Брянскую область с воздуха. Над регионом уничтожено 15 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T15:07
2024-10-27T15:10
брянская область
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
россия
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139753242_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_e2a84fc83d457513a19bbaa938e970ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики в воскресенье атакуют Брянскую область с воздуха. Над регионом уничтожено 15 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что три дрона были сбиты над регионом около часа дня 27 октября. Спустя полчаса атака повторилась.По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, при атаках не зафиксировано разрушений, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.В ночь на воскресенье над Азовским морем и семью регионами России уничтожили 51 беспилотник. Массированные атаки на Брянскую область предпринимались и накануне в течение дня. Над регионом уничтожили 12 дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на регионы России: ПВО продолжает сбивать дроны13 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотникиБолее 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов России
брянская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139753242_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_3ca4f7c13729da46fd872feec3f486ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянская область, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, россия, происшествия, новости
Над Брянской областью сбили 15 беспилотников

15 беспилотников уничтожены над Брянской областью – Минобороны

15:07 27.10.2024 (обновлено: 15:10 27.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики в воскресенье атакуют Брянскую область с воздуха. Над регионом уничтожено 15 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что три дрона были сбиты над регионом около часа дня 27 октября. Спустя полчаса атака повторилась.
"С 13.30 до 14.30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области", - сказано в сообщении.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, при атаках не зафиксировано разрушений, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
В ночь на воскресенье над Азовским морем и семью регионами России уничтожили 51 беспилотник. Массированные атаки на Брянскую область предпринимались и накануне в течение дня. Над регионом уничтожили 12 дронов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированная атака ВСУ на регионы России: ПВО продолжает сбивать дроны
13 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотники
Более 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов России
 
Брянская областьМинистерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУРоссияПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Ситуация на Крымском мосту – начала расти очередь со стороны Тамани
15:07Над Брянской областью сбили 15 беспилотников
14:51Как заключенные смогли сбежать из колонии в Липецкой области – ответ СК
14:34ВСУ на американском Stryker 8 раз попытались атаковать Курскую область
14:18Очередь у Крымского моста выросла в четыре раза
14:01Великолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКС
13:48Израильский радиолокационный комплекс впервые уничтожен в зоне СВО
13:21Дрон атаковал рейсовый автобус в Горловке
13:04Новости СВО: Украина потеряла 2100 боевиков в 17 провальных контратаках
12:50Грузовик протаранил остановку в Израиле – что известно
12:31Армия России разбила военные аэродромы и склады горючего
12:16Измайловка в ДНР освобождена
12:06У Крымского моста начала расти очередь
11:51Три мирных жителя Херсонщины погибли под огнем украинских боевиков
11:39Ситуация накаляется – премьер Грузии сделал заявление после выборов
11:23На Украине обесточены более 500 населенных пунктов
11:08На Камчатке произошло сильное землетрясение
10:51Как Россия ответит на возможные удары дальнобойным оружием
10:39Сотни взрывов прогремели на Украине
10:23"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламент
Лента новостейМолния