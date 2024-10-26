https://crimea.ria.ru/20241026/shest-chelovek-postradali-v-gorlovke-pri-obstrele---sredi-nikh-deti-1141372042.html
Шесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них дети
Шесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них дети - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Шесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них дети
Шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T18:53
2024-10-26T18:53
2024-10-26T18:53
горловка
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
иван приходько
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки пострадала мирная жительница.Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), иван приходько, происшествия
Шесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них дети
Шесть человек, в том числе дети, пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки пострадала мирная жительница.
"В результате обстрела жилмассива "Строитель" со стороны украинских террористов ранены шесть мирных жителей Горловки, в числе которых дети", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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