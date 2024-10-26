https://crimea.ria.ru/20241026/shest-chelovek-postradali-v-gorlovke-pri-obstrele---sredi-nikh-deti-1141372042.html

Шесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них дети

Шесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них дети - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Шесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них дети

Шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T18:53

2024-10-26T18:53

2024-10-26T18:53

горловка

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

иван приходько

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки пострадала мирная жительница.Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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горловка

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), иван приходько, происшествия