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Очередь у Крымского моста выросла в четыре раза
Очередь у Крымского моста выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Очередь у Крымского моста выросла в четыре раза
У досмотровых пунктов Крымского моста со стороны Керчи за два часа в четыре раза увеличилась пробка. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T14:18
2024-10-27T14:18
2024-10-27T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов Крымского моста со стороны Керчи за два часа в четыре раза увеличилась пробка. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В полдень проезда по Крымскому мосту ждали 20 машин.При этом проезд со стороны Краснодарского края остается свободным – очередей перед пунктами досмотра нет.Движение транспорта по Крымскому мосту в настоящее время разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности. В августе число сотрудников на досмотровых пунктах было увеличено для сокращения времени проверок.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период практически нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Очередь у Крымского моста выросла в четыре раза
У Крымского моста в четыре раза увеличилась пробка со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов Крымского моста со стороны Керчи за два часа в четыре раза увеличилась пробка. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
В полдень проезда по Крымскому мосту ждали 20 машин
.
"В очереди со стороны Керчи находится 80 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом проезд со стороны Краснодарского края остается свободным – очередей перед пунктами досмотра нет.
Движение транспорта по Крымскому мосту в настоящее время разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности. В августе число сотрудников на досмотровых пунктах было увеличено для сокращения времени проверок.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период практически нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.