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Армия России разбила военные аэродромы и склады горючего - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Армия России разбила военные аэродромы и склады горючего
Армия России разбила военные аэродромы и склады горючего - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Армия России разбила военные аэродромы и склады горючего
Вооруженные силы России уничтожили военные аэродромы, места хранения и сборки дронов, а также склады с боеприпасами и горючим на территории Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T12:31
2024-10-27T12:34
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили военные аэродромы, места хранения и сборки дронов, а также склады с боеприпасами и горючим на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, а также переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету С-200 и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 565 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 887 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 654 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России разбила военные аэродромы и склады горючего

Армия России групповыми ударами уничтожила базы горючего и военные аэродромы Украины

12:31 27.10.2024 (обновлено: 12:34 27.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили военные аэродромы, места хранения и сборки дронов, а также склады с боеприпасами и горючим на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Уничтожены склады боеприпасов и горючего, а также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах", - сказано в сводке военного ведомства.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, а также переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету С-200 и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 565 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 887 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 654 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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