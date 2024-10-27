https://crimea.ria.ru/20241027/armiya-rossii-razbila-voennye-aerodromy-i-sklady-goryuchego-1141378320.html

Армия России разбила военные аэродромы и склады горючего

Армия России разбила военные аэродромы и склады горючего - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Армия России разбила военные аэродромы и склады горючего

Вооруженные силы России уничтожили военные аэродромы, места хранения и сборки дронов, а также склады с боеприпасами и горючим на территории Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T12:31

2024-10-27T12:31

2024-10-27T12:34

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили военные аэродромы, места хранения и сборки дронов, а также склады с боеприпасами и горючим на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, а также переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету С-200 и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 565 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 887 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 654 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу