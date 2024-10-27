https://crimea.ria.ru/20241027/izrailskiy-radiolokatsionnyy-kompleks-vpervye-unichtozhen-v-zone-svo-1141379300.html

Израильский радиолокационный комплекс впервые уничтожен в зоне СВО

Израильский радиолокационный комплекс впервые уничтожен в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Израильский радиолокационный комплекс впервые уничтожен в зоне СВО

Вооруженные силы России впервые ликвидировали тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства в зоне проведения специальной военной... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T13:48

2024-10-27T13:48

2024-10-27T13:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России впервые ликвидировали тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны.Ранее об уничтожении данного радиолокационного комплекса не сообщалось. Как следствие, данный случай стал первым.Тактические радары ieMHR предназначены для обнаружения воздушных целей, а также для использования в контрбатарейной борьбе. Этот наземный многоцелевой радар может обнаруживать беспилотники, ракеты, снаряды артиллерии и минометов. Он может работать в движении, а также обеспечивать обработку помех и подавление многолучевого распространения.Израильская оборонная компания, выпустившая комплекс ieMHR, специализируется на разработке радаров и систем авионики. В ее разработку входят главная компания в Израиле и дочерние компании, базирующиеся в США.Ранее Армия России лишила ВСУ израильской радиолокационной станции RADA RPS-42 для обнаружения воздушных, наземных и морских целей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Украина потеряла 2100 боевиков в 17 провальных контратакахАрмия России разбила военные аэродромы и склады горючегоИзмайловка в ДНР освобождена

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новости сво, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, израиль