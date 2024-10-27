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Израильский радиолокационный комплекс впервые уничтожен в зоне СВО
Израильский радиолокационный комплекс впервые уничтожен в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Израильский радиолокационный комплекс впервые уничтожен в зоне СВО
Вооруженные силы России впервые ликвидировали тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства в зоне проведения специальной военной... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T13:48
2024-10-27T13:48
2024-10-27T13:48
новости сво
министерство обороны рф
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России впервые ликвидировали тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны.Ранее об уничтожении данного радиолокационного комплекса не сообщалось. Как следствие, данный случай стал первым.Тактические радары ieMHR предназначены для обнаружения воздушных целей, а также для использования в контрбатарейной борьбе. Этот наземный многоцелевой радар может обнаруживать беспилотники, ракеты, снаряды артиллерии и минометов. Он может работать в движении, а также обеспечивать обработку помех и подавление многолучевого распространения.Израильская оборонная компания, выпустившая комплекс ieMHR, специализируется на разработке радаров и систем авионики. В ее разработку входят главная компания в Израиле и дочерние компании, базирующиеся в США.Ранее Армия России лишила ВСУ израильской радиолокационной станции RADA RPS-42 для обнаружения воздушных, наземных и морских целей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Украина потеряла 2100 боевиков в 17 провальных контратакахАрмия России разбила военные аэродромы и склады горючегоИзмайловка в ДНР освобождена
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новости сво, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, израиль
Израильский радиолокационный комплекс впервые уничтожен в зоне СВО
Армия России впервые уничтожила радиолокационный комплекс производства Израиля в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России впервые ликвидировали тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны.
"Уничтожен тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства", - говорится в сообщении.
Ранее об уничтожении данного радиолокационного комплекса не сообщалось. Как следствие, данный случай стал первым.
Тактические радары ieMHR предназначены для обнаружения воздушных целей, а также для использования в контрбатарейной борьбе. Этот наземный многоцелевой радар может обнаруживать беспилотники, ракеты, снаряды артиллерии и минометов. Он может работать в движении, а также обеспечивать обработку помех и подавление многолучевого распространения.
Израильская оборонная компания, выпустившая комплекс ieMHR, специализируется на разработке радаров и систем авионики. В ее разработку входят главная компания в Израиле и дочерние компании, базирующиеся в США.
Ранее Армия России лишила ВСУ израильской радиолокационной станции RADA RPS-42
для обнаружения воздушных, наземных и морских целей.
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