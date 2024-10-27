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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 27.10.2024
У Крымского моста начала расти очередь
В воскресенье днем у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T12:06
2024-10-27T12:30
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье днем у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд остается свободным.Движение транспорта по Крымскому мосту в настоящее время разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности. В августе число сотрудников на досмотровых пунктах было увеличено для сокращения времени проверок.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период практически нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край
У Крымского моста начала расти очередь

Перед Крымским мостом со стороны Керчи начала расти очередь

12:06 27.10.2024 (обновлено: 12:30 27.10.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье днем у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К полудню в очереди со стороны Керчи находится 20 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд остается свободным.
Движение транспорта по Крымскому мосту в настоящее время разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности. В августе число сотрудников на досмотровых пунктах было увеличено для сокращения времени проверок.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период практически нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТаманьКраснодарский край
 
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