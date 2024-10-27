https://crimea.ria.ru/20241027/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1141377900.html

У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 27.10.2024

У Крымского моста начала расти очередь

В воскресенье днем у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T12:06

2024-10-27T12:06

2024-10-27T12:30

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье днем у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд остается свободным.Движение транспорта по Крымскому мосту в настоящее время разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности. В августе число сотрудников на досмотровых пунктах было увеличено для сокращения времени проверок.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период практически нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край