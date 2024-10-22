https://crimea.ria.ru/20241022/vsu-udarili-po-donetsku-odin-chelovek-pogib-i-8-raneny-1141278322.html
ВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 ранены
ВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 ранены - РИА Новости Крым, 22.10.2024
ВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 ранены
Один человек погиб и восемь мирных жителей ранены в результате украинских ударов по Донецку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T22:03
2024-10-22T22:03
2024-10-22T22:03
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Один человек погиб и восемь мирных жителей ранены в результате украинских ударов по Донецку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.Кроме того, противник обстрелял Калининский район Горловки из ствольной артиллерии – ранены два пенсионера, мужчина и женщина. При сбросах взрывоопасных предметов с дронов ранения средней степени тяжести также получили две женщины.Также в Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения ствольной артиллерии ВФУ пострадала 62-летняя местная жительница.По его информации, украинские формирования атаковали регион в течение суток 28 раз, всего выпущено более 60 боеприпасов. Враг бил из ствольной артиллерии, в том числе кассетного типа, использовал ударные беспилотники.Накануне четверо мужчин пострадали в Горловке при атаках украинских боевиков.17 октября один сотрудник коммунальных служб погиб и еще трое получили ранения при атаках украинских боевиков на Горловку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин ответил на вопрос о будущем УгледараРоссийские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНРСколько дорог отремонтировано в ДНР
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, денис пушилин
ВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 ранены
Один человек погиб и восемь мирных жителей ранены из-за украинских ударов по Донецку
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Один человек погиб и восемь мирных жителей ранены в результате украинских ударов по Донецку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
"В Петровском районе Донецка вследствие применения противником ствольной артиллерии погиб мужчина 1963 г.р., ранения средней степени тяжести получили супруги: женщина 1960 г.р. и мужчина 1957 г.р.", - сообщил он.
Кроме того, противник обстрелял Калининский район Горловки из ствольной артиллерии – ранены два пенсионера, мужчина и женщина. При сбросах взрывоопасных предметов с дронов ранения средней степени тяжести также получили две женщины.
Также в Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения ствольной артиллерии ВФУ пострадала 62-летняя местная жительница.
"В селе Павловка Волновахского муниципального округа в результате неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом ранения средней степени тяжести получил мужчина 1978 года рождения", - отметил Пушилин.
По его информации, украинские формирования атаковали регион в течение суток 28 раз, всего выпущено более 60 боеприпасов. Враг бил из ствольной артиллерии, в том числе кассетного типа, использовал ударные беспилотники.
Накануне четверо мужчин пострадали в Горловке
при атаках украинских боевиков.
17 октября один сотрудник коммунальных служб погиб
и еще трое получили ранения при атаках украинских боевиков на Горловку.
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