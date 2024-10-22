https://crimea.ria.ru/20241022/vsu-udarili-po-donetsku-odin-chelovek-pogib-i-8-raneny-1141278322.html

ВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 ранены

ВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 ранены - РИА Новости Крым, 22.10.2024

ВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 ранены

Один человек погиб и восемь мирных жителей ранены в результате украинских ударов по Донецку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T22:03

2024-10-22T22:03

2024-10-22T22:03

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Один человек погиб и восемь мирных жителей ранены в результате украинских ударов по Донецку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.Кроме того, противник обстрелял Калининский район Горловки из ствольной артиллерии – ранены два пенсионера, мужчина и женщина. При сбросах взрывоопасных предметов с дронов ранения средней степени тяжести также получили две женщины.Также в Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения ствольной артиллерии ВФУ пострадала 62-летняя местная жительница.По его информации, украинские формирования атаковали регион в течение суток 28 раз, всего выпущено более 60 боеприпасов. Враг бил из ствольной артиллерии, в том числе кассетного типа, использовал ударные беспилотники.Накануне четверо мужчин пострадали в Горловке при атаках украинских боевиков.17 октября один сотрудник коммунальных служб погиб и еще трое получили ранения при атаках украинских боевиков на Горловку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин ответил на вопрос о будущем УгледараРоссийские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНРСколько дорог отремонтировано в ДНР

донецкая народная республика (днр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, денис пушилин